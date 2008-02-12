به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری، بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد تشویق سرمایه‌ گذاری در استان زنجان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران به همه قوانین و مقرارت اشراف ندارند، افزود: مدیران دستگاه ‌های اجرایی باید با حوصله قانون و مقرارات را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده و آنها را در این زمینه راهنمایی کنند.

وی ادامه داد: قرارد دادن اطلاعات و قوانین در اختیار سرمایه ‌گذار علاوه بر اینکه آنها را در امر سرمایه‌ گذاری تشویق می کند، موجب تسهیل در امر سرمایه ‌گذاری نیز می شود.

استاندار زنجان اظهار داشت: در امر خصوصی سازی شرکتهای دولتی نباید قوانین و مقررات احتکار شود و باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت افزایش سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: با انجام کارها و اقدامات کارشناسی شده در طول دو سال، زمینه ‌های سرمایه‌گذاری خوب و مناسبی در استان زنجان فراهم شده است.