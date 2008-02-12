به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که روز یکشنبه 21 بهمن در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهر پراگ برگزار گردید ایرانیان مقیم جمهوری چک بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

در این مراسم مجید نیلی کاردار جمهوری اسلامی ایران در پراگ طی سخنانی به برکات انقلاب اسلامی که در سایه تلاشهای خستگی ناپذیر مردم رشید ایران حاصل شده است اشاره کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرزندان خود امروز امیدوارتر از گذشته، به توفیق در عبور از موانع و خلق فرصت های متنوع و متعدد از دانش صلح آمیز هسته ای گرفته تا کسب رکوردهای قابل تحسین در صحنه های علمی، مصمم بوده و وظیفه هر ایرانی در داخل و خارج از کشور است که با همدلی و همیاری، برگرفته از تاریخ و تمدن هفت هزار ساله و نیز در چارچوب مذهب اسلام، ایران عزیز را در رسیدن به کمال یاری کند.

در ادامه نیز از چند تن از ایرانیان مقیم جمهوری چک که در صحنه های مختلف علمی، آموزشی، تجاری، فرهنگی و هنری این کشور فعال هستند تقدیر بعمل آمد. اعطای گواهینامه پایان دوره به بیست نفر از دانش آموختگان زبان فارسی نیز از دیگر بخش های این مراسم بود.

