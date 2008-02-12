به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر ولایتی مشاوررهبر معظم انقلاب در امور بین الملل که به منظور شرکت در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به امارات سفر کرده است، در دیدار با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس کشور، نخست وزیر امارات وحاکم دبی بر سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش روابط برادرانه با همسایگان به ویژه دولت امارات عربی متحده تاکید کرد.

وی با اشاره به روابط دیرینه دو ملت ایران وامارات گفت: دیدگاه های مشترک رهبران دو ملت برای گسترش همکاری ها پشتوانه مهمی در تحکیم روابط دو کشوربوده و این روابط در سایه مشترکات فراوان میان ایران و امارات همواره در مسیر اعتلا و توسعه قرار داشته است.

نایب رئیس امارات و حاکم دبی نیز ضمن اشاره به سفر موفقیت آمیز دکتر احمدی نژاد به امارات، آن را پر اهمیت و نقطه عطفی در روابط دو کشور توصیف و تاکید کرد: سیاست ما نسبت به جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت، شفاف و روشن بوده و بر اساس دوستی و تحکیم روابط برادرانه میانه دو کشور استوار است.

وی گفت: امارات مایل است همچون گذشته روابط سیاسی، اقتصادی ومردمی بین دو کشور به نحو بارزتری گسترش یافته و طرفین در مسیر تقویت روابط و دوستی های دیرینه دو ملت حرکت کنند.