به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در پایان این رقابتها تیم تهران باکسب ۱۲۴/۵امتیاز بر سکوی اول ایستاد، کرج با ۹۹/۵امتیاز دوم و گیلان نیز با ۸۸/۵امتیاز به مقام سوم دست یافتند.
در این دوره از رقابتها ۷۰نفر از بانوان ژیمناستیک کار بالای ۱۴سال سن اعزامی از ۱۱استان کشور به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در قسمت حرکات زمینی سوگند ضیایی و پریوش جمراسی هر دو از تهران اول و دوم شدند و آساره نوری از کرج در جای سوم قرار گرفت.
همچنین در حرکت چوب موازنه نیز سوگند ضیایی و پریوش جمراسی از تهران مدال طلا و نقره گرفتند و آساره محمدی نوری از کرج به مدال برنز دست یافت.
در پرش خرک نیز مجددا پریوش جمراسی و سوگند ضیایی از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و فاطمه بابایی از استان گیلان به مقام سوم دست یافت.
در حرکت پارالل، فاطمه اکرمی از تهران بر سکوی اول ایستاد و پریوش جمراسی دوم شد و آساره محمدی از کرج در مکان سوم این دوره از رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس قرار گرفت.
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