به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در پایان این رقابتها تیم تهران باکسب ‪ ۱۲۴/۵‬امتیاز بر سکوی اول ایستاد، کرج با ‪ ۹۹/۵‬امتیاز دوم و گیلان نیز با ‪ ۸۸/۵‬امتیاز به مقام سوم دست یافتند.

در این دوره از رقابتها ‪ ۷۰‬نفر از بانوان ژیمناستیک کار بالای ‪ ۱۴‬سال سن اعزامی از ‪ ۱۱‬استان کشور به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در قسمت حرکات زمینی سوگند ضیایی و پریوش جمراسی هر دو از تهران اول و دوم شدند و آساره نوری از کرج در جای سوم قرار گرفت.

همچنین در حرکت چوب موازنه نیز سوگند ضیایی و پریوش جمراسی از تهران مدال طلا و نقره گرفتند و آساره محمدی نوری از کرج به مدال برنز دست یافت.

در پرش خرک نیز مجددا پریوش جمراسی و سوگند ضیایی از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و فاطمه بابایی از استان گیلان به مقام سوم دست یافت.

در حرکت پارالل، فاطمه اکرمی از تهران بر سکوی اول ایستاد و پریوش جمراسی دوم شد و آساره محمدی از کرج در مکان سوم این دوره‌ از رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس قرار گرفت.