به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در نشست عصر امروز همایش بین المللی آینده ای مطمئن برای آسیای جنوب غربی که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: امروز ما پس از سه دهه از انقلاب دوران ثبات نسبی را پیش رو داریم و کشور دستاوردهای خوب و فراوانی را داشته است.

وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز گفت: افقی که در این سند طراحی شده دوردست ولی قابل وصول است.

دادستان کل کشور تاکید کرد : تعامل هدفمند با منطقه آسیای جنوب غربی فرصت بزرگ ایران برای طی مسیر توسعه است.

مخابرات و حمل و نقل زمینه های مناسب همگرایی منطقه ای است

دکتر "جیمز والش" استاد دانشگاه ام آی تی آمریکا نیز در این همایش با اشاره به ضرورت همگرایی و زمانبر بودن این پروسه گفت: مسئله همگرایی در اروپا حدود 60 سال طول کشید بنابراین همگرایی در آسیا هم ممکن است دهها سال به طول بینجامد.

وی با بیان اینکه همگرایی و ایجاد اتحادیه های منطقه ای ممکن است به شکست منجر شود گفت: مثلا در آمریکای لاتین بعد از دهه 1960 همگرایی ها شکست خورد.

این استاد دانشگاه زمینه هایی چون مخابرات و حمل و نقل را زمینه های مناسب برای آغاز پروسه همگرایی توصیف کرد و گفت: منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای نباید گروگان مسائل دیگر بین کشورها باشد.

وی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان خود در این همایش اشاره خوبی به اشتراکات منطقه داشتند.

آمریکا مانع بزرگ همگرایی ها در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این همایش دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به لزوم همگرایی در منطقه گفت: منطقه جنوب غرب آسیا دو حوزه مهم بحران خیز دنیا را در خود جای داده و به همین دلیل همگرایی یک ضرورت مهم است.

کولایی گفت: روند جهانی شدن از یک طرف باعث یکسان سازی جهان می شود و از سوی دیگر همکاری های منطقه ای را توسعه و گسترش می دهد.

وی تاکید کرد: در منطقه خزر شاهد دخالت روزافزون آمریکا برای جلوگیری از ایجاد همگرایی هستیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد : آمریکا با مخالفت در مورد احداث خط لوله صلح بین ایران ، پاکستان و هند و جلوگیری از انتقال نفت دریای خزر از طریق ایران مانع بزرگ همگرایی ها در منطقه است .