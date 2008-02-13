"یک مشت پر عقاب" روی آنتن

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با انوشیروان فاطمی بازیگر مجموعه "بیصدا فریاد کن". گفتگوهایی با بهروز غریب‌پور درباره نمایش "کلبه عموم تم"، محمد حاتمی درباره "من آلیس نیستم"، گوهر خیراندیش درباره "ملاقات بانوی سالخورده" و معرفی نمایش‌های خارجی مسابقه بین‌الملل در صفحات ویژه تئاتر و حاشیه‌های اختتامیه جشنواره فیلم فجر، افتتاح تئاتر نصر و تقدیر از برنامه‌های دهه فجر صدا و سیما در صفحه پایانی آمده است.

* انوشیروان فاطمی درباره "بیصدا فریاد کن" گفته: "یکسری دسته‌بندی‌هایی ناخواسته شکل گرفته است. در حال حاضر سینما این طور تعریف شده که جایگاه اندیشه و تفکر است و مخاطب خاص را برای خود دارد که البته در دهه اخیر به لحاظ افت کیفیت آثار سینما، دیگر این اندیشه کمرنگ شده است. در مقابل تلویزیون هم جایگاه مخاطب عام قلمداد می‌شود. ولی همین سرگرمی نباید معنی‌اش سطحی‌نگری باشد که متأسفانه در تلویزیون در حال رواج پیدا کردن است."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به حاشیه‌های اختتامیه جشنواره فیلم فجر به نقل از مهر، قدردانی امام جمعه زنجان از رویکرد صدا و سیما، بررسی چالش‌های روز سینمای ایران و پایان هیاهوی جشنواره فیلم فجر. نگاهی به فیلم خارجی "جاده گوانتانامو" و درباره فیلم "کنعان" در صفحه سینما و درباره مجموعه "تاکسی برگشتی" و یادداشتی بر برنامه "تئاتر26" در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* درباره فیلم "کنعان" آمده: "فیلم قصه بحران میناست که 10 سال پیش در فضای دانشجویی، مرتضی را به همسری برگزیده و به خاطر این عشق حتی از ادامه تحصیل بازمانده است. همان داستان دلزدگی و ملال و پریشانی که در انتهای قصه‌های عاشقانه تکرار می‌شود. همین به هم ریختگی و آشفتگی روابط انسانی و اختلافات زناشویی، بن مایه اصلی فیلم را شکل می دهد."

"ایران" در صفحه پایانی می پردازد به سخنان وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره فیلم فجر، برگزاری نکوداشت ابراهیم حقیقی، پایان اعتصاب فیلمنامه‌نویسان هالیوود، تجلیل از آثار برتر ایثار و شهادت در حوزه نقاشی، برگزاری کارگاه آموزشی کیوان ساکت در مشهد و اخبار کوتاه.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با نادر برهانی مرند درباره نمایش "مرغابی وحشی" و یادداشتی از ایوب آقاخانی. نگاهی به فیلم خارجی "1408" و مروری بر "مایکل کلیتن" در صفحه سینما و رونق تئاتر شهر در روزهای پایانی جشنواره فجر، تجلیل از هنرمندان عاشورایی، پخش مجموعه "یک مشت پر عقاب"، پیش همایش روز عکس تاریخی ایران و اخبار کوتاه از انتظامی، چکناواریان، ساکت و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

* در نقدی بر "1408" آمده: "فیلم مطمئناً باید به عنوان یکی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از آثار کینگ دیده شود، فیلمی که از طنز و طعنه کینگ به سرشت آدمی تهی نشده و به او یادآور می‌شود که هر لحظه می‌شود از امکان رستگاری استفاده کرد. فیلم داستان یک رابطه است، رابطه یک مرد با فضای یک اتاق. فضا و موقعیتی که کارگردان آفریده به شدت وهمناک، تهدیدگر و ترسناک است. فیلمساز از نمایش صحنه‌های خونین خودداری کرده و فیلم با ترس بنیادی نوع بشر کار دارد."

"اعتماد ملی" در صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر می‌پردازد به پایان جشنواره پرحاشیه فیلم فجر، مروری بر فیلم‌های جشنواره و ارزیابی منتقدان و سینماگران از بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر. گزارش جشنواره تئاتر فجر، پایان اعتصاب نویسندگان هالیوود، خاکسپاری مرحوم ژازه طباطبایی، گپی با کاوه میرعباسی، یادداشتی از جمال شورجه و اخبار کوتاه از سینما، تئاتر و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

* احمد طالبی نژاد درباره جشنواره فیلم فجر امسال گفته: "وقتی این دوره از جشنواره را با دوره‌های قبلی که در دهه‌های 60 و 70 برگزار می‌شد، مقایسه می‌کنیم می‌بینیم دوره‌های کنونی برخلاف قبل برآورنده انتظارات نسل امروز نیست. نسلی که برخلاف نسل گذشته ارتباطش با سینما تنها از طریق جشنواره نیست. این نسل راههای زیادی مانند ماهواره، اینترنت و حتی سیستم نمایش خانگی در اختیار دارد. جوانان که مخاطبان اصلی سینما هستند به بخش بین‌الملل بی‌اعتمادند."

"اعتماد" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با مژده شمسایی درباره نمایش "افرا"، مطلبی درباره جشنواره تئاتر فجر و یادداشت‌های حاشیه جشنواره. پخش مجموعه "یک مشت پر عقاب" از امشب، اخبار از جشنواره برلین، توضیح ژیلا مهرجویی درباره "آتش سبز"، اکران پنج فیلم جدید پس از جشنواره، چند نکته از حاشیه و متن جشنواره فیلم فجر و معرفی نانی مورتی به عنوان چهره روز و هفتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در یادداشتی بر جشنواره فیلم فجر آمده: "این جشنواره از چند جهت پدیده‌ای بی‌نظیر بود. جابجایی‌های داوران بخش‌های مختلف تا به حال در هیچ دوره سابقه نداشته است. احمد میراحسان به دلایل نامعلوم از داوری فیلم‌های اول کنار گذاشته شد. بعد کیانوش عیاری به دلیل حضور فیلمش در بخش مسابقه از قضاوت کنار کشید. مهدی هاشمی هم که قرار بود داور فیلم‌های اول باشد به دلایلی کنار رفت. در بخش مسابقه سینمای آسیا سیدمهدی شجاعی کنار کشید و حسن بلخاری جایش را گرفت."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می‌پردازد به گفتگو با رضا ارحام صدر درباره تاریخ سینما و تئاتر ایران. تأسیس بنیاد ژازه طباطبایی و اخبار کوتاه از هیلاری سوانک و اوما تورمن در صفحه پایانی آمده است. "جوان" در صفحه آخر می‌پردازد به ارزیابی مخاطبان از مجموعه "رقص پرواز"، پخش مجموعه "یک مشت پر عقاب" از امشب، موکول شدن همایش ملی انیمیشن ایران به اردیبهشت 87، سرقت 164 میلیون دلاری از موزه زوریخ و چند خبر کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به یادداشتی بر فیلم "باد در علفزار می‌پیچد"، گفتگوهایی با رضا کریمی درباره "انعکاس" و عباس رافعی درباره "تولدی دیگر" و معرفی فیلم‌هایی که از این هفته در سینماها به نمایش درمی‌آیند. خاکسپاری مرحوم ژازه طباطبایی، گشایش فاز اول تئاتر نصر، پروژه جدید برادران کوئن، بازار داغ دزدی تابلو نقاشی در سوئیس، "تاوان" در انتظار اسکار و اخبار کوتاه از سینمای جهان در صفحه پایانی منعکس شده است.