نگارش فرهنگ شعر نو به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف عالی عباس آباد در این اثر به بررسی آثار تعدادی از شاعران معاصر شامل نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، فریدون مشیری، محمدرضا شفیعی کدکنی و... پرداخته است.

این محقق و مدرس دانشگاه، در "فرهنگ شعر نو" به ابعاد ادبی شاعرانی چون سیاوش کسرایی، منوچهر آتشی، هوشنگ ابتهاج و قیصر امین پور نیز پرداخته و قرار است پیش از انتشار فریدون توللی و نادر نادرپور هم به فهرست شاعران این کتاب اضافه شوند.

از این پژوهشگر به تازگی تصحیح "ختم الغرائب" توسط نشر سخن منتشر شده است. این کتاب رهاورد اولین سفر حج خاقانی شروانی در سال 551 هجری است.

"ختم الغرائب" علاوه بر اینکه بخشهای تاریکی از زندگی خاقانی شروانی را روشن می سازد، اطلاعاتی تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی را هم در اختیار خواننده می گذارد. این اثر نخستین سفرنامه منظوم فارسی و به نوعی دایره المعارف علوم رایج عصر خاقانی به حساب می آید. عباس آباد این کتاب را به پیشنهاد و هدایت محمد رضا شفیعی کدکنی تصحیح کرده است.

از دکتر یوسف عالی عباس آباد چندی پیش "فرهنگ درست نویسی" با مقدمه دکتر حسن انوری منتشر شد.