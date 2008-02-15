برای رسیدن به معده تمساح باید از قلب این خزنده گذشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، جانورشناسان دانشگاه اوتا در سالت لیک سیتی آمریکا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Physiological and Biochemical Zoology منتشر کرده اند دستگاه گردش خون عجیب تمساح را کشف کردند. در حقیقت این محققان نشان دادند که برای رسیدن به معده یک تمساح باید از قلب این جانور و از طریق آرئورت چپ عبور کرد.

جانورشناسان در توضیح این دستگاه گردش خون عجیب اظهار داشتند که خون بدون اکسیژن از ریه های تمساح دی اکسید کربن را مستقیما برای تولید شیره معدی به معده حمل می کند. در حقیقت این فرایند در پی نیاز زیاد این جانور به حجم بالایی از اسید معده برای گوارش غذا در تمساح شکل گرفته است.

به گفته این دانشمندان، قلب تمساحها و کروکودیلها همانند قلب انسان و سایر پستانداران به چهار بخش تقسیم شده است و گردش خون نیز در این جانور همانند پستانداران انجام می شود.

در حقیقت رگ خونی پس از آنکه خون محتوی اکسیژن را با عبور از ریه ها به بافتهای بدن رساند غنی از دی اکسید کربن به قلب می رسد و از آنجا حرکت طبیعی خود را برای رسیدن به بافتهای بدن از سر می گیرد اما در این فرایند عادی یک استثنا وجود دارد. در حقیقت این دانشمندان کشف کردند که گردش خون پس از عبور از آئورت چپ خون بیشتری را به معده حمل می کند.

به گفته این جانورشناسان، این مکانیزم علاوه بر تامین دی اکسید کربن مورد نیاز معده برای تولید شیره معدی به این اندام در شرایطی که دما بسیار پایین است، کمک می کند.

تمساحها جانورانی خونسرد هستند که برای فعالیت متابولیسم بدن خود به دمای بسیار بالایی نیاز دارند.