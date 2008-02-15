هویت قدس؛ قربانی سکوت جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، رژیم اشغالگر اسرائیل این بار چشم به مقام یوسف مردی صالح دوخته که قبر او به مرور زمان به مزار تبدیل شد. یهودیان معتقدند که این مکان مقام "حضرت یوسف (ع)" به شمار می رود. اگر چه فلسطینیان آن را محترم می دارند، اما هویت صاحب این مقام ضروری می دارد عبادتگاه یهودیان باشد .

مقام یوسف در نزدیکی یکی از منازل مسکونی در روستای بلاطه در مجاورت شهر نابلس (بزرگترین شهر فلسطین) واقع شده که نه تنها آرامش و امنیتی در این مکان وجود ندارد، بلکه بیشتر درگیریها میان تظاهرات کنندگان فلسطین و سربازان اشغالگر از آغاز انتفاضه در این مکان بوده است. مقام یوسف از زمانهای بسیار طولانی با اعتقادات ملی اسلامی مردم فلسطین مرتبط است که یوسف ( صاحب این مقام) مردی صالح بود. اما رژیم اشغالگر اسرائیل در سال 1967 آن را تبدیل به هدفی برای متدینان یهودی کرد و گفت این مکان " مقام حضرت یوسف (ع) " به شمار می رود.

اکتبر سال 2000 با شعله ور شدن انتفاضه اقصی در این مکان درگیریهای خشونت آمیزی رخ داد که منجر شد مقام یوسف آتش گرفته و بخشی از آن تخریب شود. اما اخیرا یهودیان با حمایت ارتش رزیماسرائیلی به این مقام آمدند و با سیطره مجدد بر مقام، شعائر دینی خود را در آنجا به جا می آورند.

اینک این مقام به عاملی جدید برای بحران و تشنج تبدیل شده که با حمایت ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل درگیریهای دیگری آغاز شده است.

فلسطینیان معتقدند که بر انگیختن موضوع مقام از اقدامات برنامه ریزی شده به شمار می رود.

هفته گذشته در یک گفتگوی تلفنی میان کنسولگری فرانسه در قدس با دولت محلی نابلس فلسطین، از وی درخواست کرد ترتیب زیارت "مقام یوسف" به یوسف سیتروک خاخام اقلیت یهودی فرانسوی داده شود که دولت محلی نابلس با عذرخواهی از اجابت این درخواست، اظهار داشت: این مسئله از نظر امنیتی بسیار مشکل است و نمی خواهد بازی جدیدی در این زمینه آغاز شود.

اما خاخام فرانسه تسلیم نشد و منتظر موافقت دولت فلسطین نیز نماند، از این رو با گروهی از خاخامهای صصهیونیستی با حمایت ارتش رژیم اشغالگر که شهر نابلس را با حصارهای نظامی و امنینی محاصره کرده بودند، وارد مقام یوسف شد و زیارت کرد.

همچنین دهها نفر از اعضای کنیسه یهودی نامه ای به اولمرت نوشتند و در آن از وی خواستند از دولت فلسطین بخواهد مقام یوسف را که فلسطینیان تخریب کرده بودند، بازسازی کنند که وی در پاسخ گفت وزیر دفاع اقدامات لازم را در این خصوص انجام می دهد و ادامه داد: حضرت یوسف (ع) به اشکال مختلف متعلق به ماست و اوضاع سخت نشانه ایمان عمیق ما به شمار می رود.

اتحادیه اروپا نیز با دخالت در این موضوع از دولت فلسطین خواستند مقام یوسف را بازسازی کند تا همچنان مکانی برای متدینان یهودی باشد.

این در حالی است که شخصیتهای دینی فلسطین مانند قاضی القضات از اهمیت مقام یوسف می کاهد و بر اینکه این مکان ارتباطی با حضرت یوسف (ع) ندارد و برای شخصی غیر معروف است و اهمیت دینی برای کسی ندارد، تأکید می کند.

اما اشعالگران این تصریحات را نادیده می گیرند و می گویند این مقام چه اسلامی باشد و چه نباشد، چیزی را تغییر نمی دهد، به ویژه اینکه آنها برای تبدیل مقامهای اسلامی و اماکن فرهنگی و دینی به سود خود تلاش بسیاری می کنند. به طوری که قبر شیخ سعدی در منطقه شیخ جراح در قدس را به قبر شمعون تبدیل کردند.

اینک فعالتیهای یهودی سازی مناطق عربی در خارج از دیوارهای قدیمی قدس در حال اجرا است که قصد دارند نام برخی از مناطق را نیز عوض کنند، به طور مثال منطقه امیر حسام الدین بن عیسی جراحی را به صلاح الدین ایوبی تبدیل کردند. در این منطقه 7 خانواده یهودی زندگی می کنند، آن هم در خانه هایی که ساکنان فلسطینی را از آنها اخراج کردند.

گاهی اوقاف برخی از شهروندان فلسطینی به خرابه های آثار باستانی و دینی پناه می برند و مانع از سیطره رژیم اشغالگر اسرائیل می شوند، اما دیری نمی پاید که فعالیت در آن آغاز و تصمیمات متعددی برای استفاده از آنها گرفته می شود. به طوری که مسجد تاریخی جنوب قدس را که در روستای ام طوبا قرار داشت و به دوره ایوبیها یا ممالیک بازمی گشت، تخریب کردند.

خلود دعیبس وزیر گردشگری و آثار باستانی فلسطین با محکوم کردن تخریب مسجد 700 ساله، خواستار توقف فوری اهداف ظالمانه در اماکن تاریخی و فرهنگی و دینی و احترام به قوانین بین المللی شدند که به نظر می رسد کسی این سخنان را نمی شنود و فعالیتهای اسرائیل در سایه سکوت نگران کننده جامعه جهانی اجرا می شود.