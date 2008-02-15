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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها

لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت لایحه ای را برای هدفمند کردن یارانه ها در دست تهیه دارد که اوایل سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

کمال دانشیار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از ارائه این طرح از سوی رئیس جمهوری بحث واقعی شدن قیمتهای حاملهای انرژی در مجلس بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای واقعی شدن قیمتها به تدوین یک طرح جامع نیاز است و این موضوع باید به صورت کارشناسی و با کار هدفمند پیگیری شود.

نماینده ماهشهر در مورد سخنان مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اعمال جرایم سنگین برای مشترکان پر مصرف تصریح کرد: مجلس با این موضوع مخالف است و نباید یک بعدی با این مسئله برخورد شود.

وی بهینه سازی مصرف انرژی و استاندارد کردن وسایل گرمایشی را از جمله مباحثی ذکر کرد که باید قبل از پرداختن به بحث واقعی کردن قیمت ها به آن توجه شود.

دانشیار با بیان اینکه بررسی طرح رئیس جمهور سه ماه به طول می انجامید، خاطرنشان کرد: بحث واقعی کردن قیمتها در مجلس آینده پیگیری خواهد شد.

گفتنی است، سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا در جمع خبرنگاران خواستار واقعی شدن قیمت گاز شده و گفته بود طرحهایی در دست بررسی است که در صورت تصویب جریمه های سنگین برای دهکهای پر مصرف جامعه در نظر گرفته می شود.

کد مطلب 638074

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