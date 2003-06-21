فلسطينيان مجبور به استفاده از اهرم مقاومت براي احقاق حقوق خود هستند

به گزارش خبر گزاري مهر روزنامه الثوره در سر مقاله امروز خود به سياست كنوني آمريكا در مواجهه با بحران خاورميانه و چگونگي ادامه فشارها بر فلسطين و كشورهاي عربي و التزام كامل آمريكا به حمايت از اقدامات رژيم صهيونيستي و درخواست هاي امنيتي و مشروع جلوه دادن جرائم اين رژيم پرداخته است .

در سرمقاله اين روزنامه آمده است اجراي نقشه راه به شكلي كه آريل شارون در نظر دارد و آمريكا نيز از اين نظر حمايت مي كند به صلح فراگير و پايدار در منطقه منجر نخواهد شد .

در اين سر مقاله تاكيد شده است: اشغالگري اسراييل و فشارهاي آمريكا به دولت فلسطين و پيام هاي متعدد پس ازاجلاس هاي عقبه و شرم الشيخ طرف فلسطيني را در مقام دفاع قرار داده و آنها را مجبور به استفاده از اهرم مقاومت براي احقاق حقوق خود كرده است .