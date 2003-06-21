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۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۰۵

روزنامه الثوره چاپ سوريه :

فلسطينيان مجبور به استفاده از اهرم مقاومت براي احقاق حقوق خود هستند

روزنامه الثوره در شماره امروز خود به سياست كنوني آمريكا در مواجهه با بحران خاورميانه اشاره كرده است .

به گزارش خبر گزاري مهر  روزنامه الثوره در سر مقاله امروز خود به سياست كنوني آمريكا در مواجهه با بحران خاورميانه و چگونگي ادامه فشارها بر فلسطين و كشورهاي عربي  و التزام كامل آمريكا به حمايت از اقدامات رژيم صهيونيستي  و درخواست هاي امنيتي  و مشروع جلوه دادن جرائم اين رژيم پرداخته است .
در سرمقاله اين روزنامه آمده است اجراي نقشه راه به شكلي كه آريل شارون  در نظر دارد و آمريكا نيز از اين نظر  حمايت  مي كند به صلح فراگير و پايدار در منطقه منجر نخواهد شد .
در اين سر مقاله تاكيد شده است:  اشغالگري اسراييل و فشارهاي آمريكا به دولت فلسطين و پيام هاي  متعدد پس ازاجلاس هاي عقبه و شرم الشيخ   طرف  فلسطيني را در مقام دفاع قرار داده و آنها را  مجبور به استفاده از اهرم مقاومت براي احقاق حقوق خود كرده است .

 

 

 

 

کد مطلب 6382

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