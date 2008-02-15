مستند "آسمان سیاه شب" آماده نمایش شد

علیمحمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "مراحل فنی این مستند 67 دقیقهای با نام قبلی "سپید" به تازگی به پایان رسیده، اما زمان پخش آن از تلویزیون هنوز مشخص نشده است. "آسمان سیاه شب" نخستین مستند ایرانی است که به صورت تخصصی به بیماری آلزایمر میپردازد. فیلم در تهران و اصفهان تصویربرداری و برای گروه مستند شبکه چهار تولید شده است."
پرویندخت یزدانیان بازیگر نقش بیادماندنی "بی بی" در مجموعه تلویزیونی "قصههای مجید" که مبتلا به بیماری آلزایمر است، پس از سالها در "آسمان سیاه شب" بازی کرده و گروهی از بازیگران سینما هم به عنوان راوی در فیلم حضور دارند. بخش دیگری از این فیلم روخوانی داستان کوتاه "آسمان سیاه شب" نوشته جرمی کین با ترجمه مژده دقیقی است.
دیگر عوامل این مستند عبارتند از مسعود رایگان، سهیلا رضوی، وحید جهانمیری و باران کوثری بازیگران، آتنه فقیهنصیری، مهدی صفوی، فریده صابری و فریده سپاهمنصور راویان، ارد عطارپور تهیهکننده، شهنام صفاجو مدیر تولید، محمد افسری مدیر تصویربرداری، سودابه خسروی طراح چهرهپردازی، جاوید خوشدل صدابردار و بنکدار و علیمحمدی پژوهش و نگارش.
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