شکست اهداف آمریکا در منطقه با ابتکارعملهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی "آل آفریکا" در تحلیلی نوشت : طی ماههای اخیر واشنگتن سخت تلاش کرده تا رهبران عرب را نسبت به تهدید تمایلات منطقه ای ایران برای منطقه متقاعد کند، اما سفرهای اخیر برخی مقامهای عالی رتبه ایرانی به مصر نشان می دهد که با وجود مخالفتهای آمریکا، قاهره ممکن است به ازسرگیری روابط دیپلماتیک خود با تهران که به مدت نزدیک به 30 سال تنش دار بوده، نزدیک باشد.

"عبدالحلیم قندیل" تحلیلگر مسائل سیاسی گفت :"اخیرا فعالیتهای زیادی بین مصر و ایران صورت گرفته است.ایران تا اندازه ای با پیروزی دیپلماتیک در برابر شماری از کشورهای عربی، آمریکا را به طور غیرمستقیم شکست داده است."

نویسنده با اشاره به نبود روابط رسمی بین مصر و ایران از سال 1979 خاطر نشان کرده است : دیدار مقامهای رده بالای ایرانی از مصر این گمانه زنی را افزایش داده که از سرگیری روابط احتمالا در آینده نزدیک انجام می شود. قندیل گفت :" ازسرگیری روابط مطمئنا به نفع مصر خواهد بود.با توجه به پتانسیل بالقوه زیاد برای همکاری تجاری، بدون شک منافع اقتصادی عظیمی وجود خواهد داشت."

قندیل تصریح کرد: تغییر قابل ملاحظه در رویکرد اعراب در برابر ایران می تواند به ویژه در نتیجه شکستهای سیاست واشنگتن در عراق باشد.



وی اظهار داشت :"به مدت چندین سال،همپیمانان عرب آمریکا درمنطقه برای خرسند کردن این کشور،رابطه نزدیکی با ایران نداشتند ،اما پس از رسوایی عراق، بسیاری از آنها در حال بازنگری این سیاست هستند."