  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۶

تیم ملی شنا در کرواسی اردوی چهار ماهه برپا می کند

تیم ملی شنا در کرواسی اردوی چهار ماهه برپا می کند

رئیس کمیته فنی شنا از اردوی بلند مدت تیم ملی شنای ایران در کرواسی پیش از حضور در رقابتهای مقدماتی المپیک 2008 پکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، بهرام پازوکی رئیس کمیته فنی شنای فدراسیون ، شنا و شیرجه با بیان این مطلب افزود : تیم ملی شنا با چهار شناگر برای حضور شایسته درمسابقات کسب سهمیه المپیک 2008 پکن در این اردوی تدارکاتی شرکت خواهد کرد.

پازوکی افزود: ملی پوشا شنا به همراه مربیان تیم ملی زیرنظر" پروکوتروویچ " مشاور تیم تمرینات خود را بطور منظم در کرواسی پیگیری خواهند کرد تا با آمادگی کامل در مسابقات انتخابی المپیک که در کشورهای یونان ، فرانسه و اسپانیا برگزار خواهد شد ، شرکت کنند.

وی گفت درخصوص شناگران اعزامی به اردوی کرواسی گفت: از میان محمدبیداریان ، محمد علیرضایی ، امین نوشادی ، سعید آشتیانی و پاشا وحدتی چهار نفر به این اردو اعزام خواهند شد.

رئیس کمیته فنی شنا تصریح کرد: بهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی و خشایارحضرتی مربی این تیم را همراهی خواهند کرد. 

پازوکی تاکید کرد : ملی‌پوشان شنای ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک که در یونان ، فرانسه و اسپانیا برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 638271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها