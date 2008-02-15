تیم ملی شنا در کرواسی اردوی چهار ماهه برپا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، بهرام پازوکی رئیس کمیته فنی شنای فدراسیون ، شنا و شیرجه با بیان این مطلب افزود : تیم ملی شنا با چهار شناگر برای حضور شایسته درمسابقات کسب سهمیه المپیک 2008 پکن در این اردوی تدارکاتی شرکت خواهد کرد.

پازوکی افزود: ملی پوشا شنا به همراه مربیان تیم ملی زیرنظر" پروکوتروویچ " مشاور تیم تمرینات خود را بطور منظم در کرواسی پیگیری خواهند کرد تا با آمادگی کامل در مسابقات انتخابی المپیک که در کشورهای یونان ، فرانسه و اسپانیا برگزار خواهد شد ، شرکت کنند.

وی گفت درخصوص شناگران اعزامی به اردوی کرواسی گفت: از میان محمدبیداریان ، محمد علیرضایی ، امین نوشادی ، سعید آشتیانی و پاشا وحدتی چهار نفر به این اردو اعزام خواهند شد.



رئیس کمیته فنی شنا تصریح کرد: بهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی و خشایارحضرتی مربی این تیم را همراهی خواهند کرد.



پازوکی تاکید کرد : ملی‌پوشان شنای ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک که در یونان ، فرانسه و اسپانیا برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.