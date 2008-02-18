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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

کتاب "کلام خدا، هنر بشر" منتشر شد

کتاب "کلام خدا، هنر بشر: قرآن و تجلی‌‌های خلاقانه‌ آن"مجموعه مقالات برگزیده‌ همایش بین‌المللی لندن در سال ۲۰۰۳ است که از سوی انتشارات اسماعیلی لندن منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه از مقالات مبتنی بر مقالات همایشی است که در مرکز اسماعیلی لندن در سال ۲۰۰۳ به عنوان بخشی از برنامه‌های بیست و پنجمین سالگرد مؤسسه برگزار شد.

۱۶ فصل این کتاب به بررسی تجلی‌های قرآنی در گستره ‌ای از رسانه‌ها می‌‌پردازد و شامل مقدمه‌‌ای توسط دکتر فهمیده سلیمان است که برگزارکننده‌ همایش و ویرایشگر مقالات این کتاب بوده است.

مقالات رهیافتی میان‌رشته ‌ای به مسئله‌ چگونگی و چرایی و شرایط الهام ‌بخشی قرآن کریم برای هنرمندان و صنعت‌ گران مسلمان را ارائه می‌ کند که فضاهایی را که در آن ساکن بودند و اشیاء محبوب‌‌شان را با آیات قرآن می‌‌آراسته‌‌اند.  

کد مطلب 638277

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