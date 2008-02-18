کتاب "کلام خدا، هنر بشر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه از مقالات مبتنی بر مقالات همایشی است که در مرکز اسماعیلی لندن در سال ۲۰۰۳ به عنوان بخشی از برنامههای بیست و پنجمین سالگرد مؤسسه برگزار شد.
۱۶ فصل این کتاب به بررسی تجلیهای قرآنی در گستره ای از رسانهها میپردازد و شامل مقدمهای توسط دکتر فهمیده سلیمان است که برگزارکننده همایش و ویرایشگر مقالات این کتاب بوده است.
مقالات رهیافتی میانرشته ای به مسئله چگونگی و چرایی و شرایط الهام بخشی قرآن کریم برای هنرمندان و صنعت گران مسلمان را ارائه می کند که فضاهایی را که در آن ساکن بودند و اشیاء محبوبشان را با آیات قرآن میآراستهاند.
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