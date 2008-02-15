طرح جامع ورزش از چهارم اسفند اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که توسط مسئولان قبلی ورزش کشور به منظور ساماندهی ابعاد مختلف ورزش قهرمانی، همگانی، حرفه ای و پرورشی کشور تدوین شده بود، نیاز به بازنگری و اصلاح داشت که این امر توسط متخصصین طی یک سال گذشته انجام شد.
دبیرکمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع در این باره گفت : با پایان یافتن مراحل بازنگری طرح جامع ورزش کشور طی نشستی با رئیس سازمان تربیت بدنی که روز چهارم اسفندماه برگزارمیشود، طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور وارد چرخه اجرا می شود.
دکترمحمد جوادی پور افزود : جمع بندی نظرات و دیدگاههای کارشناسان مختلف درخصوص تغییر و اصلاح طرح جامع پس از گذر از چندین مرحله و برپایی نشستهای مختلف با متخصصین امر به پایان رسید اما تا زمانی که سازمان آن را تایید نکند ، این طرح اجرایی نخواهد شد.
وی اضافه کرد: جمع آوری نظرات پیرامون طرح جامع ازسوی اعضای کمیته تلفیق و با درنظرگرفتن سیاستهای سازمان و چشم انداز20 ساله نظام انجام شده است.
جوادی پوراصلاحات انجام شده در طرح جامع را اقدامی کارشناسی خواند و گفت : با تشکیل شورای اجرایی و کمیتههای تخصصی و زمان بندی دقیق، نظرات و دیدگاههای واصله در زمینه اصلاح طرح جامع ورزش جمع آوری شد.
دبیر کمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع ورزش از نهایی شدن طرح جامع و اجرای آن پس از نشست چهارم اسفندماه با رئیس سازمان تربیت بدنی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که توسط مسئولان قبلی ورزش کشور به منظور ساماندهی ابعاد مختلف ورزش قهرمانی، همگانی، حرفه ای و پرورشی کشور تدوین شده بود، نیاز به بازنگری و اصلاح داشت که این امر توسط متخصصین طی یک سال گذشته انجام شد.
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