برنامه های اداره تهذیب مدیریت مدارس حوزه علمیه قم اعلام شد

حجت الاسلام حق جو در گفتگو با مهر با تایید خبر انتصاب خود به این سمت گفت : این مدیریت برای فعال تر کردن موضوع اخلاق و تهذیب در حوزه های علمیه شهر قم، برنامه های مختلفی را برای طلاب و خانواده های آن طراحی کرده است.

حجت الاسلام حق جو افزود: کارگاه اداری آموزشی کارکنان مدارس، برگزاری جلسات مشترک مدیران و مشاورین مدارس، تهیه بنرهای با موضوع نکات اخلاقی برای ارسال به مدارس، گردهمایی اساتید حوزه های علمیه، همایش همسران طلاب با هدف ارائه مباحث اخلاقی و تربیتی بخشی از فعالیتهای این مرکز خواهد بود.

وی افزود : تلاش برای ارتقای و احیا برگزاری نماز جماعت صبح در مدارس علمیه و برگزاری مراسم "احیا سحرخیزی و زیارت صبحگاهی در حرم حضرت معصومه (س) با اختصاص سرویس های ویژه رفت و برگشت برای انتقال طلاب از تمامی حوزه های علمیه قم به حرم کریمه اهل بیت برای اقامه نماز صبح و برنامه های عبادی روزانه از برنامه های دیگر این اداره است که از هفته جاری آغاز خواهد شد.