  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

/ اختصاصی مهر /

برنامه های اداره تهذیب مدیریت مدارس حوزه علمیه قم اعلام شد

برنامه های اداره تهذیب مدیریت مدارس حوزه علمیه قم اعلام شد

مدیر اداره تهذیب مدیریت مدارس حوزه علمیه قم مهمترین برنامه های این مدیریت را اعلام کرد.

حجت الاسلام حق جو در گفتگو با مهر با تایید خبر انتصاب خود به این سمت گفت : این مدیریت برای فعال تر کردن موضوع اخلاق و تهذیب در حوزه های علمیه شهر قم، برنامه های مختلفی را برای طلاب و خانواده های آن طراحی کرده است.

حجت الاسلام حق جو افزود: کارگاه اداری آموزشی کارکنان مدارس، برگزاری جلسات مشترک مدیران و مشاورین مدارس، تهیه بنرهای با موضوع نکات اخلاقی برای ارسال به مدارس، گردهمایی اساتید حوزه های علمیه، همایش همسران طلاب با هدف ارائه مباحث اخلاقی و تربیتی بخشی از فعالیتهای این مرکز خواهد بود.

وی افزود : تلاش برای ارتقای و احیا برگزاری نماز جماعت صبح در مدارس علمیه و برگزاری مراسم "احیا سحرخیزی و زیارت صبحگاهی در حرم حضرت معصومه (س) با اختصاص سرویس های ویژه رفت و برگشت برای انتقال طلاب از تمامی حوزه های علمیه قم به حرم کریمه اهل بیت برای اقامه نماز صبح و برنامه های عبادی روزانه از برنامه های دیگر این اداره است که از هفته جاری آغاز خواهد شد.

کد مطلب 638335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها