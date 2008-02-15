"باور به خدا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب باور به خدا از معرفت شناسی دین سخن می گوید. هر دین تکامل یافته ای، هستی بسیار پیچیده ای است که اجزای بسیار متنوعی را به یکدیگر پیوند می دهد.

بحث مؤلف این کتاب در اصل ناظر به عنصری از علاقه دینی است که بر باور متمرکز است یعنی آنچه می توان آن را جنبه معرفتی دین نامید.

به اعتقاد نویسنده، مهمترین پرسشی که برای بسیاری از باورهای دینی می توان طرح کرد این است که آیا این باور صادق است؟

کتاب حاضر از چهار بخش با عناوین پرسشهای معرفت شناختی، براهین اثبات وجود خدا، تجربه خدا و مسئله شر، چاپ و منتشر شده است.