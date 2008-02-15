ایجاد رشته های جدید دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علمیه قم

دبیر شورای مراکز تخصصی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : مقدمات ایجاد رشته اخلاق اسلامی و فلسفه در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) و رشته امامت و مهدویت و جوان پژوهی در مقطع سطح چهار (دکتری) در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

حجت الاسلام حمید محمدی افزود: مصوبات این شورا برای تایید نهایی به شورای عالی حوزه ارسال خواهد شد تا درصورت تصویب، مراحل اجرایی ایجاد رشته آغاز شود.

شورای مراکز تخصصی حوزه علمیه قم با حضور مدیر مرکز مدیریت حوزه، معاونین آموزش، پژوهش و تبلیغ و مدیران مراکز تخصصی تشکیل می شود.

ریاست این شورا بر عهده مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم است.