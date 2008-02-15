  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد رشته های جدید دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علمیه قم

ایجاد رشته های جدید دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علمیه قم

رشته های تخصصی سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکتری) در 4 رشته در مراکز آموزشهای تخصصی حوزه علمیه قم ایجاد می شود.

دبیر شورای مراکز تخصصی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : مقدمات ایجاد رشته اخلاق اسلامی و فلسفه در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) و رشته امامت و مهدویت و جوان پژوهی در مقطع سطح چهار (دکتری) در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

حجت الاسلام حمید محمدی افزود: مصوبات این شورا برای تایید نهایی به شورای عالی حوزه ارسال خواهد شد تا درصورت تصویب، مراحل اجرایی ایجاد رشته آغاز شود.

شورای مراکز تخصصی حوزه علمیه قم با حضور مدیر مرکز مدیریت حوزه، معاونین آموزش، پژوهش و تبلیغ و مدیران مراکز تخصصی تشکیل می شود.

ریاست این شورا بر عهده مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم است.

کد مطلب 638380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها