علامه بلاغی فقیهی ژرف اندیش بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام سید حسن ربانی غروب چهارشنبه در کنگره علامه بلاغی که در مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد در سخنانی ارائه تصویری روشن از خدمات شگرف دانشمندان شیعه و کمک به توسعه بالندگی دین را از اهداف برگزاری چنین کنگره‌هایی اعلام کرد.



وی در ادامه به تبیین شخصیت علامه بلاغی پرداخت و گفت : علامه بلاغی فقیهی جامع و ژرف اندیش و مفسری بزرگ بود و می‌توان گفت : علامه بلاغی استاد مفسران بزرگی همچون علامه طباطبایی و آیت الله خویی بود.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت : اطلاعات وسیع در رابطه با ادیان دیگر باعث شده تا علامه بلاغی بتواند از مرزهای دین پاسداری کند و وی در طول عصر خویش، خود را محدود نکرد و پرچم مذهب شیعه را هنرمندانه برافراشت.



وی به فعالیتهای ضد استعماری علامه بلاغی اشاره کرد و افزود : علامه بلاغی پایه گذار حوزه نجف بود و توانست در این حوزه بزرگان بسیاری را تربیت نماید.



در برگزاری کنگره دو روزه علامه بلاغی، مرکز جهانی علوم اسلامی، مرکز تقریب مذاهب اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با پژوهشگاه‌ علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی همکاری دارند.

