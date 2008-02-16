پایان مسئولیت اعضای شورای عالی حوزه / پیشنهاد اعضا توسط جامعه مدرسین

حجت الاسلام نواب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : چهارمین دوره فعالیت شورای عالی حوزه فروردین ماه سال آینده به پایان می رسد و براساس آیین نامه شورای عالی، اعضای این شورا توسط جامعه مدرسین حوزه تعیین و به عنوان اعضای پیشنهادی به مراجع و مقام معظم رهبری پیشنهاد می شوند تا پس از تایید به مدت 4 سال به عنوان اعضای شورای عالی حوزه فعالیت خود را آغاز کنند.

مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم افزود: اعضای فعلی شورای عالی حوزه علمیه قم آیات عظام یزدی، مومن، استادی، مقتدایی، مصباح یزدی، غروی وحجج الاسلام عبداللهی، شب زنده دار و رجبی هستند که از اریبهشت سال 83 فعالیت خود را آغاز کرده اند. سمت دبیری این شورا را آیت الله مومن برعهده دارد.

به گزارش مهر، بر اساس اساسنامه شورای عالی حوزه، اعضای این شورا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، سیاسی، اجتماعی، پژوهشی و معیشتی حوزه های علمیه قم را برعهده دارند.

نصب و عزل و قبول استعفای مدیر حوزه علمیه، تدوین و تصویب تشکیلات مدیریت و شرح وظایف مدیر و قائم مقام و معاونت ها، تایید قائم مقام و معاونان مدیر پس از معرفی از سوی او، نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و ارزیابی نتایج آن و اخذ گزارش عملکرد مدیر جهت ارزیابی و بررسی طرح های پیشنهادی مدیر، تصویب بودجه سالانه شورای عالی و مدیریت و تعیین منابع آن و بررسی ترازنامه مالی در پایان هر سال، تصویب اساسنامه مراکز آموزشی، تحقیقی، تبلیغی، پرورشی، خدماتی و دیگر موسسات وابسته به حوزه علمیه، بررسی و تعیین راههای مناسب جهت برقراری ارتباط حوزه با دیگر مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور به عنوان بخشی از وظایف این شورا تعریف شده است.