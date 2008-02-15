2/5 درصد محکومین ندامتگاههای استان مرکزی مددجویان زیر 18 سال هستند

محمدعلی سلیمانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه مهار بزهکاری در سن نوجوانی از اهمیت ویژه‌ای در سلامت اجتماعی برخوردار است و کانونهای اصلاح و تربیت با روشهای موثر نقش کلیدی ایفا می‌کنند افزود: نبود کانون اصلاح و تربیت استان مرکزی طی سالهای گذشته موجب شده بود که مددجویان زیر 18 سال این استان در محیط ندامتگاه و همراه سایر مجرمان تحمل کیفر کنند.

وی اضافه کرد: در این راستا کانون اصلاح و تربیت استان مرکزی در کیلومتر ‪ ۳جاده اراک - تهران ایجاد شده است.

سلیمانی نسب اظهار با اشاره به اینکه این مرکز تامینی و تربیتی شامل بهداری، ملاقات حضوری، کلاسهای آموزشی، خوابگاه، آشپزخانه، افسرنگهبانی و غذاخوری است، اظهار داشت: برای خرید و تجهیز این مکان در مجموع شش میلیارد و ‪ ۲۵۰میلیون ریال هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: این کانون ظرفیت نگهداری ‪ ۷۵مددجوی پسر زیر 18 سال را دارد و طرح توسعه آن برای ایجاد خوابگاه دختران بزهکار زیر 18 سال در دست انجام است.