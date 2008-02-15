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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۰

دومین جشنواره شعر فجر صاحب پوستر و نشانه شد

دومین جشنواره شعر فجر صاحب پوستر و نشانه شد

دو هفته بعد از آغاز دومین جشنواره شعر فجر در کشور، این جایزه صاحب پوستری شد که از جهات مختلف با پوستر دوره نخست متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پوستر اخیر، نشانه جشنواره مشتمل بر تصویری است از یک پر که عنوان "دومین جشنواره بین المللی شعر فجر" در یک زمینه آجری رنگ که البته نقطه های حروف آن با رنگ سفید برجسته نمایی شده، درج شده است.

                                 

                   پوستر دومین دوره                                                                     پوستر نخستین دوره

در مقایسه ای گذرا میان این پوستر و پوستر سال گذشته جشنواره، می توان گفت که در دوره اخیر با حذف سه درخت سرو (نشانه آزادگی) که به رنگ پرچم ایران و در ضمن نمادی از اتحاد ملی بودند، یک پر که نمادی از سبکبالی و رهایی و نیز ابزاری برای کتابت بوده، نشسته است.

علاوه بر این و با توجه به اینکه درخت (سرو) تندیس جایزه سال گذشته نیز بود، می توان پیش بینی کرد که تندیس جایزه امسال به شکل یک پر پرنده باشد. 

دومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر که 11 بهمن در شهر مشهد افتتاح شد روز دوم اسفندماه در تهران به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 638442

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