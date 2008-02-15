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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

رئیس دانشگاه الزیتونه:

دانشگاههای اسلامی نقش مؤثری در معرفی تمدنهای مختلف دارند

حبیب شریف با اشاره به اینکه دانشگاههای اسلامی در معرفی فرهنگها و تمدنهای اسلامی و غیراسلامی نقش به‌سزایی دارند، گفت: با همین نگاه، اندیشمندان مسلمان در زمینه اطلاع‌رسانی دینی بسیار تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، حبیب شریف رئیس دانشگاه تونسی الزیتونه با اشاره به اینکه سالانه بیش از 50 پایان نامه فوق لیسانس و دکترا در زمینه علوم اسلامی در این دانشگاه ارائه و برگزیده‌های آنها نیز منتشر می شوند، اظهار داشت: این دانشگاه علاوه بر انتشار کتاب، مجله‌ها و نشریات مختلف، همایش و نشستهایی نیز برگزار و با تعدادی از دانشگاههای اسلامی و غیر اسلامی توافقنامه‌های همکاری امضا کرده است .

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه تعدادی مؤسسه در زمینه توسعه تمدن اسلامی و تمدنهای دیگر تأسیس کرده است، گفت: آموزشگاه عالی اصول دین در راستای نگهداری از میراث اسلامی تأسیس شد که هدف آن ساماندهی ارزشهای اسلامی بوده است.

حبیب شریف با تأکید بر اینکه دستیابی به مقاصد و اهداف دین به منظور پاسخگویی به نیازهای زندگی و تحکیم بیداری اندیشه اسلامی است، یادآور شد: اندیشمندان و علمای مسلمان در همه ابعاد این زمینه تلاشهای فراوانی داشته‌اند. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عمیق میان فرهنگها و تمدنهای مختلف، به‌ویژه تأثیر اندیشه اسلامی و انسانی از اهداف دانشگاههای اسلامی به شمار می‌روند.

کد مطلب 638468

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