به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گرگ هایدر فرماندار ایالت کارینتیا که ساخت مسجد را ممنوع اعلام کرده، گفت: تنها توصیه می‌کنم علیه اسلامی‌شدن که تمام اروپا را احاطه کرده و فرهنگی کاملاً متفاوت را وارد این قاره کرده ایستادگی کنید و ما در این عرصه پیشگام هستیم.

فرماندار این شهر رئیس حزب راست‌گرای ائتلاف آینده اتریش است. این قانون تصریح می‌کند که ساخت هر ساختمانی با معماری یا اندازه غیرعادی باید توسط کمیسیونی مورد قضاوت قرار گیرد که همخوانی آن با استانداردهای ظاهری شهرها مورد تصویب باشد. این امر بدان معنا است که مساجد شانس اندکی برای کسب اجازه ساخت دارند.

هایدر در دهه 1990 نیز پس از آنکه حزب راست‌گرای آزادی به دومین حزب بزرگ اتریش تبدیل شد به واسطه اظهارات بیگانه‌هراسانه خود در تیتر اخبار بین المللی قرار گرفت. تصویب قانون جدید به‌سرعت با انتقاد مخالفان و مسلمانان مواجه شد .

گابی شانیگ رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت: این قانون برای امری تصویب شده که وجود ندارد.

شانیگ همچنین یادآور شد در این ایالت که بیشترین جمعیت آن را کاتولیکها تشکیل داده‌اند هیچ درخواستی برای ساخت مسجد مطرح نشده است.

در ایالت کارینتیا 11 هزار مسلمان در میان جمعیت 400 هزار نفری آن زندگی می‌کنند. این منطقه دومین منطقه‌ای است که جمعیت مسلمانان آن بسیار اندک است. مسلمانان که در کل 400 هزار نفر یا 4 درصد از جمعیت اتریش را به خود اختصاص داده اند این قانون را تقبیح کردند.

عمر راوی سخنگوی جامعه اسلامی اتریش گفت: این قانون اصول تساوی و آزادی دینی را نقض کرده و اعتبار اتریش را زیر سؤال می‌برد.

به‌رغم آنکه اسلام دومین دین بزرگ در این کشور است مسلمانان همواره با ستادهای راست‌گرایی مواجه هستند که با ساخت مساجد دارای امکانات مخالف بوده و آنها را نشانه اسلامی شدن اروپا توصیف می‌کنند.