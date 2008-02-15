مرجع شیعیان لبنان از سخنان ویلیامز حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، علامه محمد حسین فضل الله از مراجع شیعه لبنان طی بیانیه‌ای در خصوص تصریحات دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر انگلیکنهای جهان در حمایت از شرع اسلام، اظهار داشت: ما به ضرورت آزاداندیشی ادیان و ملتها با یکدیگر تأکید می‌کنیم، زیرا آزاداندیشی در غنی‌سازی زندگی مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، معنوی و دینی مؤثر است و باعث می‌شود شکافهای موجود میان ملتها و پیروان ادیان مختلف از بین بروند.

وی با تقدیر از سخنان اسقف اعظم کانتربری، این اقدام را عاملی برای تحقق انسجام اجتماعی میان مسلمانان و سایر ملت بریتانیا خواند و افزود: این سخنان از اندیشه‌ای آزاد بیرون آمده است. این ذهنیت اساس ارتباط ادیان، گفتگوی آنها و غنی سازی اندیشه انسانی را مدنظر قرار داده است، به‌ویژه اینکه بر اساس آیات قرآن، مسیحیان به مسلمانان نزدیک هستند، زیرا دارای آفاق روحانی، تواضع انسانی و عدم استکبار هستند.

علامه فضل الله از برخی واکنشهای منفی در این خصوص اظهار تأسف کرد و یادآور شد: این واکنشها دو مسئله را منعکس می‌کنند، یکی جهل نسبت به اسلام و دیگری جهل به آموزه‌های دینی. در هر صورت ما به ادغام مسلمانان در جوامع خود چه شرقی و چه غربی تأکید می‌کنیم.