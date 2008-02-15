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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیش بینی سفر بیش از چهار میلیون مسافر نوروزی به بندرعباس

پیش بینی سفر بیش از چهار میلیون مسافر نوروزی به بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان گفت: پیش بینی می شود نوروز امسال بیش از چهار میلیون مسافر به بندرعباس سفر کند که ستاد ویژه سفرهای نوروزی در حال ساماندهی ویژه طرح سفرهای نوروزی است.

مهدی دریا نورد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: دستگاههای متعدد دست اندر کار در امورد مسافرین نوروزی از جمله شهرداری بندرعباس، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی، اداره کل بنادر و کشتیرانی،شرکت حمل و نقل و پایانه ها و راه آهن بصورت شبانه روزی مقدمات سفر نوروزی به هرمزگان را فراهم می کنند.

وی گفت: از شهرداری خواسته است مکانهای بیشتری را برای برپایی چادر توسط مسافرین در اختیا ر آنها قرار دهد تا از  مشکلات ترافیکی ناشی از اسکان های غیر مجاز در سطح شهر نیز ممانعت بعمل آید.

دریانورد با اشاره به وجود یگانهای متعدد نیروی انتظامی و تشدید حضور نا محسوس این یگانها در سطح شهر در ایام نوروز خبر داد و گفت: بحث امنیت سفر مردم به هرمزگان در اولویت کاری تمامی دستگاهها قرار دارد و تلاش می کنیم با هماهنگی های صورت گرفته نوروز امسال نوروزی ایمن رای مردم در سراسر استان باشد.

وی در خصوص سفر مسافرین نورزوی به جزلیر استان نیز اظهار کرد: طرح ویژه امداد و نجات دزیایی ویژه نوروز در مسیر دریایی بندرعباس - قشم بر پا شده است و تلاش می شود تا با نظارت دقیق بر نحوه بارگیری مسافرین در اسکله ها از هرگونه حادثه در این مسیر دریایی نیز ممانعت به عمل آید.  

بیش از 2500 چادر در مناطق متعدد شهر جهت اسکان مسافرین نوروزی تعبیه شده است.

 

کد مطلب 638507

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