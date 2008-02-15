به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت جدید تایلند در تلاش برای آرام کردن تنشهایی که تاکنون جان 2 هزار و 900 نفر را طی چهار سال گذشته در این منطقه گرفته مسئله خودمختاری نسبتی این سه استان را که پیشتر قلمروهای سلطان‌نشین مستقل اسلامی بودند، بررسی خواهد کرد.

وزیر کشور تایلند گفت: می‌خواهم تصدیق کنم که استقلال و خودمختاری میسر است اما باید نوع آن را مورد بحث قرار دهیم که در این رابطه وضعیت غربی‌ترین منطقه چین را به عنوان یک منطقه مسلمان‌نشین و خودمختار به عنوان الگو مدنظر قرار می‌دهیم.

این در شرایطی است که نخست وزیر تایلند با ایده وزیر کشور مخالفت کرده و اظهار داشته پیشنهاد وی خوب است اما تحقق آن به‌خوبی اصل پیشنهاد نیست.

سه استان جنوبی تایلند که دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند تا پیش از ملحق شدن تایلند بودایی در سال 1902 خودمختار بودند که این امر موجبات تنش و درگیریهای بسیاری را فراهم کرد چون مسلمانان احساس می‌کنند مورد سوء‌رفتار دولت قرار گرفته و همواره به عنوان شهروند درجه دوم مدنظر قرار می‌گیرند.