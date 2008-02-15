یکشنبه رونمایی از بورس نفت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول بورس نفت در قالب بورس فرآورده های نفت و پتروشیمی، پس از سالها انتظار، سرانجام در روز یکشنبه 28 بهمن ماه سالجاری، طی مراسمی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنایع و معادن و بازرگانی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مسئولان اقتصادی کشور در تهران راه اندازی می شود.

راه اندازی بورس نفت کشور از طریق تالار معاملات بورس کالای ایران انجام خواهد شد. بورس نفت ایران که بدون شک، بخشهای مختلف اقتصادی کشور نظیر مالی، بانکی، بازرگانی، فناوری ارتباطات و اطلاعات و غیره را تحت تاثیر خود قرار می دهد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور و حتی در منطقه محسوب می شود.

بورس نفت کیش می تواند به بورسی مهم در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود و از پتانسلهای بالایی برای عرضه محصولات پتروشیمی برخوردار باشد. راه اندازی بورس نفت که تکلیف قانونی ماده 95 برنامه سوم توسعه بود را می توان به منزله تجارت نفت از طریق بورس عنوان کرد.

اولین جرقه های تشکیل بورس نفت از سوی طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی دارایی در زمان دولت سید محمد خاتمی زده شد و براساس آن مظاهری اجرای آن را به خاتمی پیشنهاد داد که رئیس جمهور وقت نیز آن را به وزیر نفت ارسال کرد.

آغاز مراحل اجرایی بورس نفت را می توان از مرداد ماه سال 82 تخمین زد، که با انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی فراوانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفت.

همانگونه که راه اندازی بورس نفت توسط یک وزارتخانه و سازمان امکانپذیر نبود، بدون شک به موفقیت رسیدن آن نیز نیازمند حمایت همه دستگاه هایی است که به نحوی با آن در ارتباط هستند.

با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهای بزرگ نفت خیز دنیا و از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم آن در سطح جهانی به شمار می رود، وجود یک بورس نفت برای عرضه محصولات نفتی و پتروشیمی حائز اهمیت بود و از ضروریات ملی کشور به شمار می رفت، بنابراین بورس نفت کیش را باید یک پروژه ملی دانست.

این بورس تحت نظر شرکت بورس کالای ایران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران در دو مرحله بورس نفت خام و بورس فرآورده‌های نفتی، همانند محصولات پتروشیمی و یا فرآورده‌های پائین دستی مانند قیر، روغن ‌های پایه و نظایر آن راه اندازی خواهد شد.

براساس این مصوبه وزارت نفت و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند، نسبت به عرضه کلیه محصولات و مشتقات فرآوری شده نفتی خود در بورس یاد شده براساس مقررات مربوط اقدام نمایند.

راه اندازی بورس نفت مزایای متعددی از جمله شفاف سازی قیمتها، واقعی تر شدن قیمتها، افزایش درآمدهای نفتی ایران، تاثیر گذاری بر قیمت جهانی نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی و غیره است و این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه اندازی بورس نفت باید با آزاد سازی محصولات پتروشیمی همراه باشد.

گرچه مشکلات بورس نفت را نیز باید از یاد برد و باید نسبت به رفع این چالشها از جمله پوششهای بیمه ای لازم و رفع نگرانی های ناشی از سیستمهای الکترونیکی، بهبود روشهای سنتی و قوانین صادراتی و ارزی، اقدام نمود.

راه اندازی هر سیستم و شیوه ای همواره با دغدغه ها، نگرانی ها و مشکلاتی همراه است، که باید از این گذران عبور کرد، همانگونه که پیش از این نیز هر یک از دستگاه های مرتبط با این موضوع مسئولیت راه اندازی آن را برعهده دیگری می انداخت.

در نرم افزار معاملاتی نسب شده در تالار کیش، انجام معاملات صادراتی و خارجی به ارز پیش بینی شده که بدین ترتیب می تواند علاوه بر محصولات فوق، به طور مقدماتی برای معاملات اوراق بهادار حواله نفت نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح پیشنهادی معاملات اوراق قیمت نفت قبلا در تاریخ 19/10/86 به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده بود، که بر اساس آن بورس نفت خام نیز با تخصیص سهمیه ای از طرف وزارت نفت برای فروش حواله و اوراق تضمین شده بهادار توسط سه مرجع وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس، عملیاتی خواهد شد.