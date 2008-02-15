انتخاب اصلح از دیدگاه اسلام به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در مقدمه این کتاب با آوردن متن سوگندنامه نمایندگان مجلس نوشته است: مجلس در جامعه امروز این نماد روشن حاکمیت ملی و مردم سالاری دینی است و در میان نهادهای حکومتی به عنوان مظهر اراده ملت در حاکمیت بر سرنوشت خود می‌درخشد. مجلس برخاسته از شرکت مسئولانه و با شکوه مردم در انتخابات و پشتوانه محکم و متین استقلال و لنگر ثبات کشور است. برای خنثی نمودن توطئه‌های دشمن در تضعیف نظام باید مجلسی کارآمد، مقتدر، انقلابی و نمایندگانی با تقوا، امین، پرتلاش، متخصص، متعهد، شجاع و انقلابی داشته باشیم.

سبزیان در این کتاب کوشیده است تا برای تحقق این امر و شناخت معیارهای انتخاب و گزینش نماینده اصلح مجلس به قرآن، دیدگاه‌های پیامبر مکرم‌ اسلام (ص)، امیرالمومنین(ع) و نیز توصیه‌ها و بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری استناد کند.

این کتاب در شش بخش شامل تاریخچه و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، مدیریت قرآنی، مدیریت نبوی، مدیریت علوی، اهمیت انتخابات مجلس و جایگاه آن اندیشه سیاسی امام (ره) تنظیم شده است.

بخش ششم کتاب که اختصاص به اهمیت انتخابات مجلس و جایگاه آن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری دارد در سه فصل مجزا با موضوعات اهمیت و جایگاه مجلس و اهمیت انتخابات مجلس و معیارهای انتخاب نماینده به تحریر درآمده است.