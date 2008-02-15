کمبود نیروهای متخصص در برخی مراکز درمانی

دکتر محمد مهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اغلب بیمارستانهای واقع در مراکز استانها تجهیز شده اند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد، اما با مشکل کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم که این امر نیز در ارتباط با یکسری از استانها همچون هرمزگان است.

مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: مراکز درمانی این استانها یا فاقد نیروی متخصص بوده و یا تعداد آنان به حدی کم است که ترجیح می دهند جذب بخش خصوصی شوند.

وی گفت: به لحاظ کمبود متخصص در برخی استانها استفاده ای از تجهیزات درمانی در این بیمارستانها نمی شود بنابراین نسبت به تجهیز بخش های درمانی با وسواس و با در نظر گرفتن تمامی شرایط، اقدام می کنیم.

مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: تجهیز نمودن مراکز درمانی که فاقد نیروی متخصص هستند به نوعی اتلاف هزینه محسوب می شود.

باباخانی اظهار داشت: بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهزی در برخی مراکز استانها ساخته شده اما به لحاظ نیروی متخصص به خصوص در بخش های ویژه با مشکل مواجه هستند که رفع این مشکل در دستور کار سازمان قرار گرفته است.