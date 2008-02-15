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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

مسلمانان روسیه خواستار حمایت دولت از ساخت بناهای اسلامی شدند

مسلمانان روسیه خواستار حمایت دولت از ساخت بناهای اسلامی شدند

مسلمانان ایالتهای مختلف روسیه از دولت این کشور خواستند از ساخت مراکز اسلامی و مؤسسات دینی حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، ضامر عزاتولین معاون اول رئیس شورای مفتیان روسیه اظهار داشت: حمایت دولت روسیه مشکلات بسیاری از مسلمانان این کشور را رفع می‌کند، به‌ویژه اینکه توسعه مسجد جامع مسکو و ساخت مراکز اسلامی از جمله این حمایتها به شمار می‌روند.

وی گفت: مسلمانان از دولت این کشور به منظور اهتمام به مسائل دینی و ساخت مراکز اسلامی سپاسگزار خواهند بود .

در همین راستا بیبارس اف معاون رئیس اداره دینی مسلمانان جمهوری باشکیر (باشکورتستان) روسیه بر اهمیت حمایت مسلمانان از سوی دولت روسیه تأکید کرد.

کد مطلب 638575

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