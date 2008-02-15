مسلمانان روسیه خواستار حمایت دولت از ساخت بناهای اسلامی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، ضامر عزاتولین معاون اول رئیس شورای مفتیان روسیه اظهار داشت: حمایت دولت روسیه مشکلات بسیاری از مسلمانان این کشور را رفع می‌کند، به‌ویژه اینکه توسعه مسجد جامع مسکو و ساخت مراکز اسلامی از جمله این حمایتها به شمار می‌روند.

وی گفت: مسلمانان از دولت این کشور به منظور اهتمام به مسائل دینی و ساخت مراکز اسلامی سپاسگزار خواهند بود .

در همین راستا بیبارس اف معاون رئیس اداره دینی مسلمانان جمهوری باشکیر (باشکورتستان) روسیه بر اهمیت حمایت مسلمانان از سوی دولت روسیه تأکید کرد.