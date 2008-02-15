رئال مادرید و بارسلونا در خانه حریفان به میدان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در حالی در خانه رئال بتیس به میدان می رود که پیروزی 7 بر صفر این تیم در بازی گذشته مقابل وایادولید و اختلاف 8 امتیازی با تیم دوم جدول، روحیه صدرنشین رقابت ها را دوچندان کرده است. رئال مادرید بی تردید آماده ترین تیم حال حاضر رقابت های لالیگا است.

بارسلونا، دیگر مدعی قهرمانی رقابت های این فصل لالیگا هم در خانه رئال زاراگوزا بازی خواهد کرد. بارسا از این هفته می تواند ساموئل اتوئو را به خدمت داشته باشد. آقای گل جام ملت های آفریقا پس از اینکه به همراه کامرون به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرد، از این هفته به جمع مهاجمان بارسا خواهد پیوست.

برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:



شنبه 27/11/86

* اسپانیول - سویا

* رئال بتیس - رئال مادرید

* زاراگوزا - بارسلونا

یکشنبه 28/11/86

* آلمریا - رئال مورسیا

* لوانته - اوساسونا

* رکرتیوو هوئلوا - دپورتیوو لاکرونا

* وایادولید - مایورکا

* ویارئال - راسینگ سانتاندر

* ختافه - والنسیا

* آتلتیکو مادرید - آتلتیک بیلبائو



جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 56 امتیاز

2- بارسلونا 48 امتیاز

3- ویارئال 42 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 41 امتیاز

.................................

18- دپورتیوو لاکرونا 24 امتیاز

19- مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 13 امتیاز