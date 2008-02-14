محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم عصر دیروز چهارشنبه 24 بهمن ماه در جلسه پرسش و پاسخ، در جمع مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی از سراسر کشور ایجاد زمینه های رشد مؤسسات و مراکزقرآنی مردمی را اولویت سازمان دارالقرآن الکریم دانست و اظهار داشت: ایجاد ظرفیتهای قانونی در راستای توانمندسازی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی ازجمله مهمترین فعالیتهای سازمان دارالقرآن الکریم به شمار می رود.

وی با اشاره به آیه "ان القرآن یهدی للتی هی اقوم" تصریح کرد: قرآن و عترت زیربنای تمامی فعالیتها در کشور به شمار می روند و این وظیفه جامعه قرآنی کشور است که این تفکر را در جامعه حاکم سازد، زیرا هرکس به قرآن تمسک جوید، قرآن وی را بر جهان مسلط می کند.

محمد خواجوی در ادامه از تشکیل اتحادیه های استانی قرآنی تا پایان سال جاری و در تمامی استانهای کشور خبرداد و گفت: راه اندازی این اتحادیه ها نشانه گسترش توان مراکز قرآنی مردمی در استانها است و از آنجا که در اسلام به تشکیل جمعیت و جامعه توجه ویژه ای شده است، می توان تشکیل این اتحادیه ها را راه حلی به سوی توانمند سازی مراکز قرآنی مردمی برشمرد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به میزان اعتبار فعالیتهای قرآنی در کشور افزودد: از آنجا که این اعتبارات در کشور متمرکز نیست، میزان اعتبار فعالیتهای قرآنی در کشور اندک به نظر می رسد.

نخستین همایش سراسری مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی و دومین مراسم تکریم از چهره های قرآنی 24 و 25 بهمن ماه به مدت 2 روز از سوی سازمان دارالقرآن الکریم در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار می شود.