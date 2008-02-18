کتاب "اسطوره تجسد خدا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل ده مقاله از هفت نویسنده مسیحی است که مسئله الوهیت عیسی را که بر اساس نظریه تجسد خدا توجیه شده، نقد و بررسی کرده‌اند.

این کتاب در دو بخش با عناوین سنجش منابع و سنجش تحولات تدوین شده‌ است .

هاله‌ای از شواهد، اسطوره‌ای در الهیات، عیسی و ادیان جهانی، مسیح جهان مسیحیت، عیسی؛ مرد سرنوشت جهانی، مسیحیت بدون تجسد و مشرب تجربه از جمله مباحث طرح شده در این کتاب است .

از نویسندگان این مقالات می‌توان موریس وایلز، فرانسیس یانگ، مایکل گولدر، لسلی هولدن، دان کیوپیت، دنیس ناینم و جان هیک را نام ‌برد.

کتاب «اسطوره تجسد خدا» را مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در 387 صفحه، شمارگان 3000 نسخه و بهای بیست و شش هزار ریال به بازار کتاب عرضه‌ کرد.



