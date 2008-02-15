سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : متأسفانه در حال حاضر اتوبوسهای تولید داخل از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیازهای حمل و نقل عمومی شهرها نیستند و کیفیت فنی، ایمنی ، ظرفیت و آسایش و رفاه موجود در این تولیدات فاصله زیادی با تولیدات روز دنیا دارد.

وی کیفیت بالا، کارایی مطلوب و رفاه و ایمنی مناسب را از مشخصه های اتوبوسهای فوق عنوان کرد و افزود : این اتوبوسها 2 و 3 کابین هستند که به تدریج وارد شبکه خواهند شد و ظرفیت مسافرین نشسته و ایستاده در آنها حدودا بین 200 تا 220 نفر است که تجهیزات و امنکانات مناسبی نیز برای آنها درنظر گرفته شده.

معاون شهردار تهران یادآور شد: اتوبوسهای سفارش داده شده هم شامل اتوبوسهای چپ در و هم راست در است که به فراخور نیاز در خط ویژه تندور و دیگر خطوط مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه در خط ویژه تندور آزادی به دپوی شرق که هم اکنون 300 دستگاه اتوبوس فعالیت می کنند 150 دستگاه از اتوبوسهای فوق بکار گرفته خواهند شد که تا 200 دستگاه نیز امکان افزایش دارند.

تشکری هاشمی بهره مندی از اتوبوسهای با کیفیت و استاندارد را حق شهروندان دانست و افزود : اتوبوسهای درنظر گرفته شده برای شهر تهران بالاترین استانداردهای روز جهان را دارا می باشند و قسمت های اصلی آن نظیر موتور، گیریبگس و اکسل تولید کشور آلمان است که در نهایت در کشور چین مونتاژ‍‍ می شود.

معاون شهردار تهران همچنین تصریح کرد: طراحی و تولید اتاق این اتوبوسها نیز مطابق برندهای روز اروپایی بوده و با توجه به کیفیت بالای قطعات، ایمنی ، رفاه و امنیت مناسبی را برای مسافران تأمین می کند و حتی به لحاظ ظاهری موجب زیباسازی منظر شهری می شوند.

وی بهای خرید هر اتوبوس را بین 200 تا 250 میلیون تومان عنوان کرد و با بیان اینکه تعداد اتوبوسهای خریداری شده متناسب با نیاز و اعتبارات موجود خواهد بود گفت : امیدواریم با تحقق کمک دولت جهت تأمین اعتبارات خرید اتوبوسها با استفاده از اعتبارات ستاد تبصره 13، نیازی به هزینه کردن از بودجه های شهرداری نباشد.

سید جعفر تشکری هاشمی همچنین یادآور شد : نمونه های اتوبوسهای فوق تا پایان سال وارد خواهند شد و از ابتدای سال آینده نیز به تدریج در خطوط اتوبوسرانی بکار گرفته می شوند ضمن آنکه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش مناسبی نیز دارا می باشند.