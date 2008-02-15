ترور مغنیه مصداق بارز هدایت هوشمند تروریسم دولتی است

دکتر الهام امین زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن ترور عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان اظهار داشت: حزب الله لبنان به عنوان نیروی مقاومت اسلامی در جهان شناخته شده که از اشغال یک کشور جلوگیری کرده و برای حفظ تمامیت ارضی لبنان با تمام قوا مبارزه می کند ، بر این اساس مسلم است که ترور یکی از فرماندهان ارشد چنین نیرویی، بیشترین سود را عاید کدام بازیگر بین المللی خواهد کرد.

وی با اشاره به حمایت واشنگتن و تل آویو از ترورمغنیه، افزود: رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با چنین وقایعی در جهان امروز به عینه ازهدایت هوشمند تروریسم دولتی توسط چند دولت ترورمحور خبر می دهد که تا زمان عدم برخورد جدی جامعه بین الملل با این پدیده زشت همواره باید در انتظار چنین وقایع تلخی باشیم.

امین زاده همچنین پیشنهاد کرد سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس به عنوان تجمعات اسلامی تقریبا پذیرفته شده در چارچوب های بین المللی، با ارسال یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن اعتراض به پیگیری سیاست تروریسم دولتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، از تداوم عملیات تروریستی که با حمایت قدرت های جهانی صورت می گیرد، پیشگیری نمایند.