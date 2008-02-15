مجلس هفتم در سال آخر فعالیت خود به علی احمدی رای اعتماد می دهد

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای اعتماد به علی احمدی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش ، افزود: با توجه به عملکرد وی در دانشگاه پیام نور و همچنین با توجه به اینکه عمر مجلس هفتم رو به پایان است به همین دلیل به احتمال زیاد علی احمدی از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب می کند.

وی در خصوص عملکرد علی احمدی در دوره ای که سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش را بر عهده داشته است ، تاکید کرد: یک سرپرست نمی تواند تصمیم جدی اتخاذ کند بنابراین نمی توانیم بگوئیم که عملکرد وی چگونه بوده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا علی احمدی پس از رای اعتماد می تواند اقدامات مثبت و موثری در جهت رفع مشکلات آموزش و پرورش انجام دهد ، تاکید کرد: یکی از فاکتورهای مهم یک وزیر ارتباط خوب با رئیس جمهور است و علی احمدی این ویژگی را دارد بنابراین امیدواریم بتواند کار مفیدی انجام دهد.

لازم به ذکر است ، علی احمدی سرپرست فعلی آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است و چهارشنبه هفته آینده برای کسب رای اعتماد به مجلس می رود.