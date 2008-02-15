یوونتوس - رم دیدار تماشایی هفته / اینتر به مصاف لیورنو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حالی که تیم اینترمیلان با اختلاف 8 امتیاز نسبت به تیم دوم در صدر جدول رقابت های سری آ قرار دارد، تیم های رم و یوونتوس در تلاش هستند تا در کورس رقابت با صدرنشین باقی بمانند. یوونتوس فردا در دیداری حساس و تماشایی در ورزشگاه المپیک شهر تورین میزبان رم خواهد بود.

بازنده این دیدار بخصوص اگر تیم فوتبال یوونتوس باشد، بی تردید باید خیال قهرمانی رقابت های این فصل را از سر بیرون کند.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم های اینتر و لیورنو برگزار می کنند. لیورنو در بازی روز چهارشنبه موفق شده میلان را در سن سیرو متوقف کند و این موضوع می تواند زنگ خطری برای تیم دوم شهر میلان به حساب بیاید. برنامه کامل بازی های هفته بیست و سوم به این شرح است:

شنبه 27/11/86

* اینترمیلان - لیورنو

* پارما - میلان

* یوونتوس - رم

یکشنبه 28/11/86

* فیورنتینا - کاتانیا

* جنوآ - سامپدوریا

* لاتزیو - آتالانتا

* ناپولی - امپولی

* پالرمو - کالیاری

* رجینا - اودینزه

* سیه نا - تورینو

جدول رده بندی:

1- اینتر56 امتیاز

2- رم 48 امتیاز

3- یوونتوس 44 امتیاز

4- فیورنتینا 38 امتیاز

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18- امپولی 19 امتیاز

19- رجینا 18 امتیاز

20- کالیاری 15 امتیاز