نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی 1/7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کلات، محمد قیصری ظهر امروز در جمع کثیری از اهالی و شهروندان و مسئولان شهر کلات در حسینیه ابوالفضل شهرستان به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه کشاورزی پرداخت و گفت: اسلام خواهی و رهبری امام و اراده الهی و تاثیرگذاری امدادهای غیبی وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران از دیگرپدیده های سیاسی تاریخ است.

مدیر جهاد کشاروزی کلات گفت: تشکیل نهاد جهاد سازندگی به دستور حضرت امام یکی از دستاوردهای انقلاب است که خدمات این نهاد مقدس در روستاها در سال های بعد از انقلاب بسیار قابل توجه است.

وی افزود: افزایش تولید و خودکفایی در محصولات کشاورزی (گندم) اولویت اصلی دولت در افزایش عملکرد محصولات است به طوریکه آمار تولید گندم قبل و بعد از انقلاب از 4میلیون تن به بیش از 15میلیون تن رسیده است.

قیصری تصریح کرد: همچنین تولید کل غلات از هشت میلیون و 474هزارتن به 22میلیون و 809 هزارتن و محصولات باغی از دو میلیون و 883هزار تن به 13میلیون و 847 هزار تن رسیده است.

وی همچنین به افزایش تولیدات در محصولات دامی و به رشد 7/5 برابری تولید گوشت قرمز و 9/6 برابری گوشت مرغ و 4/5 برابری تخم مرغ و 8/2 برابری تولید شیر قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد.

وی ادامه داد: به گزارش سازمان خوار و بار جهانی (FAO) ایران در تولید یک سوم محصولات اصلی جهان دارای رتبه اول تا دهم می باشد و ازنظر صادرات محصولات کشاورزی در صادرات 10محصول رتبه اول تا دهم را دارا می باشد.

قیصری تصریح کرد: سرانه صادرات محصولات کشاورزی درسال 1359 حدود 7/4دلار و درسال 1385 این رقم به

7/25دلار افزایش سایفه است یعنی رشدی حدود 6 برابر را بعد از انقلاب داشته ایم.

وی به طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک، بکارگیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در قالب ناظرین گندم، تقویت منابع بانکی و صندوق بیمه، بیمه روستاییان از دستاوردهای انقلاب اشاره کرد.

قیصری گفت: نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برنامه چهارم 5/6درصد پیش بینی گردیده بود که رشد محقق شده در این بخش درحال حاضر 1/7 درصد است که در این زمنیه جلوتر از برنامه چهارم در حرکت هستیم.