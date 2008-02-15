مجلس از درآمدهای نفتی برای برنامه های دستگاهها اختصاص دهد

علیرضا مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار سازمان ملی جوانان برای سال جاری 40 میلیارد تومان تعیین شده بود که بر اساس مصوبه مجلس بنا شد تا بیش از 30 درصد از این اعتبار به دستگاههای همچون هلال احمر و بسیج سازندگی اختصاص یابد که درصدی از این میزان تاکنون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: سازمان ملی جوانان مکلف است 14 میلیارد تومان اعتبارات خود را به بسیج سازندگی پرداخت کند تا در ارتباط با اردوهای هجرت اختصاص دهد.

مدیرکل دفتر ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان تاکید کرد: با تخصیص اعتبار به بسیج سازندگی مخالف نیستیم ، اما این اعتبار نباید از بودجه سازمان ملی جوانان که برنامه های گسترده ای در دست اجرا دارد ، اخذ شود.

وی خاطر نشان کرد: مجلس به جای اینکه از بودجه سازمان ملی جوانان برای اجرای برنامه های دیگر دستگاهها اختصاص دهد باید از درآمد های نفتی و ذخایر ارزی استفاده می نمود.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان در ارتباط با اقدام دستگاهها در حوزه ازدواج جوانان ، گفت: دستگاهها توقع دارند بودجه لازم در اختیار آنان قرار گیرد اما این امر فقط منوط به ارائه برنامه و طرح از سوی آنان خواهد بود.