انجمنهای اسلامی مطابق با دیدگاههای جامعه فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، مهدی ثقفی شامگاه پنج شنبه در نخستین همایش دانش آموزی ناتوی فرهنگی در سینما بهمن بهشهر افزود: استفاده از افکار بلند و آینده نگر دانش آموزان برای دست اندرکاران و مجریان امور فرهنگی ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: انجمن های اسلامی به واسطه تعامل مثبت با دانش آموزان مطابق با راهکارها و دیدگاه های و انتظارات فرهنگی جامعه پیش خواهد رفت.

ثقفی زیربنای کار جوانان را بهره گیری از فرمایشات رهبری و توجه به مسئله شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی دانست و گفت: جوانان ما با بیداری و هوشیاری کامل مراقب توطئه ها و نیرنگهای دشمنان در لباس فرهنگ خودی اسلامی هستند.

بررسی راهکارهای مقابله با ناتوی فرهنگی، شناخت ابزار و پیشبرد اهداف فرهنگی در مقابله با ناتوی فرهنگی از اهداف برگزاری این همایش بوده است.

این همایش با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن اسلامی دانش آموزان، اداره آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانان شهرستان بهشهر برگزار شد.

