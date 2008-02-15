عدم پرداخت کامل اعتبار مقاوم سازی مدارس توسط دولت خلاف مصوبه مجلس است

دکترعلی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختصاص اعتبار مقاوم سازی و بازسازی مدارس به آموزش و پرورش، افزود: براساس مصوبه مجلس قرار بود دولت یک میلیارد و 150 میلیون دلار از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را در سال جاری به مقاوم سازی مدارس اختصاص دهد.

وی خاطر نشان کرد: اما متاسفانه از این حدود( 990 میلیارد تومان ) اعتبار مقاوم سازی، فقط 760 میلیارد تومان آن به آموزش و پرورش داده شد و مابقی آن در جاهای دیگر هزینه شده است در حالی که این اقدام دولت خلاف مصوبه مجلس است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نباید چنین اقدامی انجام می داد، تاکید کرد: پیگیر این هستیم تا مابقی اعتبار مورد نیاز به آموزش و پرورش بازگردانده شود .

عباسپور تهرانی فرد اظهار داشت: قصد داریم در لایحه بودجه این موضوع مد نظر قرار گیرد اما تا کنون محقق نشده است بنا بر این سعی می کنیم در صحن علنی مجلس بتوانیم تمامی اعتبار مقاوم سازی و بازسازی را به آموزش و پرورش بازگردانیم.