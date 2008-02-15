به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید جواد طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در نظر دارد فروردین ماه سال 1387، به مناسبت دویستمین سالگرد انتشار کتاب «پدیدارشناسی روح» اثر فردریش هگل مشهور فیلسوف آلمانی، در مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی و اقتصادی جلساتی را به شرح و تفسیر این اثر گرانمایه اختصاص دهد.

گئورگ ویلهلم فردریش هگل (1770-1831)، فیلسوف نامدار ایده آلیست آلمانی، نگارش کتاب «پدیدارشناسی روح»(Phanomenologie des Geistes) را در سال 1807 به پایان رساند. این کتاب به نظر بسیاری از نویسندگان تاریخ فلسفه غرب مهمترین اثر او و به هر حال نخستین فرآورده دوران پختگی اندیشه اوست که تا پایان عمر، ذهن او را به خود مشغول داشت و هگل در سال 1831 کار تجدید نظر در آن را آغاز کرد ولی در نیمه کار درگذشت.

مقصود اصلی هگل از نوشتن این کتاب چنانکه خود در مقدمه می گوید، این است که فلسفه را به پایه علم برساند ، تا با آن یکی شود. کتاب پس از مقدمه دو بخش دارد که در بخش نخست که نزدیک به یک چهارم کتاب را تشکیل می دهد، هگل از مراحل سیر تکامل ذهن انسان قطع نظر از رابطه آن با جامعه و مقام آن در سیر تاریخی زندگی انسان سخن می گوید و در باقی کتاب، وضع انسان را در رابطه اش با جامعه و تاریخ بررسی می کند.

پیشگفتار این کتاب سال ها پیش توسط دکتر محمود عبادیان، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به فارسی ترجمه شده است، ضمن اینکه ایشان ترجمه باقی این کتاب را نیز در دست کار و انتشار دارد. همچنین از این کتاب ترجمه‌ای توسط دکتر زیبا جبلی به فارسی موجود است.

این بار دکتر سید جواد طباطبایی، پژوهشگر و نویسنده حوزه علوم سیاسی که سال گذشته نیز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به معرفی کتاب «اصول فلسفه حق» این فیلسوف پرداخته بود، در نظر دارد در ادامه طرح معرفی فلسفۀ سیاسی انقلاب فرانسه، به شرح اندیشه‌های هگل در کتاب «پدیدارشناسی روح» بپردازد.

دکتر طباطبایی از پاییز سال جاری جلساتی را به معرفی «فلسفه سیاسی فرانسه» در موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی و اقتصادی آغاز کرده است که تاکنون در آنها اندیشه‌های متفکرانی چون روبسپیر، دومستر، دو توکویل و ادموند برک تشریح شده‌اند. هم‌اکنون نیز دور دوم این جلسات با موضوع ایده آلیسم آلمانی در معرفی اندیشه های ایمانوئل کانت و فیشته در ارتباط با انقلاب سیاسی فرانسه آغاز شده است.

درسگفتارهای هگل از 28 فروردین سال 1387 به مدت 8 جلسه ، آغاز خواهند شد. این کلاسها هر هفته چهارشنبه ساعت 6 تا 8 بعداز ظهر در مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی و اقتصادی واقع در خیابان عباس آباد، خیابان اندیشه هفتم غربی(نبش اندیشه)، پلاک دوازده برگزار خواهند شد.

علاقمندان می توانند جهت اطلاع از شرایط ثبت نام در کلاسها به آدرس اینترنتی www.ispet.ir مراجعه کنند.