درج کد شناسایی به جای عنوان «مددجوی بهزیستی» در دفترچه های بیمه

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: تاکنون بر روی دفترچه های بیمه خدمات درمانی صادر شده برای مددجویان ، عنوان مددجوی سازمان بهزیستی درج می شد که این امر مشکلاتی را برای این افراد ایجاد می کرد.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل به منظور حفظ شئونات و کرامات انسانی مددجویان ، براساس صحبتها و توافقاتی که با مدیر کل خدمات درمانی استان تهران صورت گرفت، قرار شد از این پس به جای عنوان " مددجوی بهزیستی" ، کد شناسایی بر روی دفترچه های بیمه درج می شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران از آغاز احداث اولین پروژه مسکن در پردیس کرج خبر داد و تاکید کرد: در این پروژه برای کارکنان سازمان واحد های مسکونی احداث خواهد شد و در اولین فاز آن 48 واحد مورد نیاز آنان تامین می شود.

وی افزود: فردا کلنگ این واحدها به زمین زده می شود و سقف زمانی درنظر گرفته شده برای اجرای این پروژه نیز یک سال و نیم است.