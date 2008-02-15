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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

درج کد شناسایی به جای عنوان «مددجوی بهزیستی» در دفترچه های بیمه

درج کد شناسایی به جای عنوان «مددجوی بهزیستی» در دفترچه های بیمه

مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: براساس توافقات صورت گرفته با سازمان خدمات درمانی قرار است به منظور حفظ شئونات مددجویان تحت پوشش، بر روی دفترچه های بیمه آنان به جای عنوان "مددجوی بهزیستی" ، کد شناسایی درج شود.

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: تاکنون بر روی دفترچه های بیمه خدمات درمانی صادر شده برای مددجویان ، عنوان مددجوی سازمان بهزیستی درج می شد که این امر مشکلاتی را برای این افراد ایجاد می کرد.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل به منظور حفظ  شئونات و کرامات انسانی مددجویان ، براساس صحبتها و توافقاتی که با مدیر کل خدمات درمانی استان تهران صورت گرفت، قرار شد از این پس به جای عنوان " مددجوی بهزیستی" ، کد شناسایی بر روی دفترچه های بیمه درج می شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران از آغاز احداث اولین پروژه مسکن در پردیس کرج خبر داد و تاکید کرد: در این پروژه برای کارکنان سازمان واحد های مسکونی احداث خواهد شد و در اولین فاز آن 48 واحد مورد نیاز آنان تامین می شود.

وی افزود: فردا کلنگ این واحدها به زمین زده می شود و سقف زمانی درنظر گرفته شده برای اجرای این پروژه نیز یک سال و نیم است.

 

کد مطلب 638665

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