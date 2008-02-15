اسرائیل عامل جنایت ترور مغنیه است/ جریان مقاومت اسلامی با ترور آسیبی نخواهد دید

سعید ابوطالب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، امتناع رژیم صهیونیستی از پذیرش مسئولیت ترورعماد مغنیه را یک فریب توصیف کرد واظهار داشت: دلایل متعدد ومتقنی وجود دارد که انگشت اتهام درخصوص این جنایت تروریستی را متوجه رژیم اشغالگر قدس می نماید.

وی افزود: همانگونه که می دانید عماد مغنیه ازفرماندهان بزرگ حزب الله لبنان درجریان جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی بود و به بیان دیگر از عوامل اصلی شکست ارتش مجهز رژیم اشغالگر قدس در تجاوز به لبنان بوده است، علاوه بر این آمریکا و اسرائیل سالهاست که درجستجوی این سرداررشید بوده و طرح های بسیاری برای شهادت مغنیه طراحی و اجرایی کرده بودند.

ابوطالب ادامه داد: از سوی دیگر ترور این فرمانده ارشد حزب الله حاصل یک کار دقیق اطلاعاتی بوده که از توانایی افراد یا احزاب لبنانی و یا حتی سوری خارج است و موفقیت اسرائیل در تحقق هدف شوم خود برای ترور مغنیه، نمایانگر برنامه ریزی دقیق و حتی چند ساله دستگاه های امنیتی او در این خصوص است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اگر به نحوه انفجار و ترور مغنیه دقت کنید، درمی یابید که نحوه اجرای این ترور دقیقا مشابه با دیگر انفجارات تروریستی است که پیش از این درلبنان و سوریه رخ داده و درجریان وقوع آن شخص یا اشخاصی کلیدی همچون رفیق حریری کشته شده اند؛ در تمام این حوادث یا نقش رژیم صهیونیستی افشا شده و یا به زودی مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: به هر حال با توجه به فضای اتحادی که پس از جنگ 33 روزه در محیط داخلی لبنان حاکم شد و اجماعی که در خصوص نقش موثر و فداکارانه حزب الله در مواجهه با مسائل داخلی لبنان شکل گرفته است هیچکس به اندازه رژیم صهیونیستی نمی تواند در پی شهادت مغنیه بوده باشد .

ابوطالب همچنین اظهار داشت: از جمله دلایلی که می توان درباره انکار رژیم صهیونیستی نسبت به جنایتی که مرتکب شده مورد اشاره قرار داد، هراس این رژیم از اقدامات تلافی جویانه نیروهای مقاومت است که بدون شک، پاسخی درخور و سنگین را در پی خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علیرغم تمام تحلیل هایی که در این خصوص وجود دارد، نباید از یاد برد که جریان مقاومت اسلامی در لبنان، متکی بر فرد یا افراد خاصی نیست و همانگونه که بارها هم دیده اید، شهادت بزرگان این جریانات خللی را در حرکت آن ها ایجاد نکرده و در این خصوص هم باید یادآور شد که حزب الله از ترور مغنیه نه تنها هیچ آسیبی نخواهد دید که با روحیه ای مضاعف، اهداف مقدس خود را پیگیری خواهد کرد.