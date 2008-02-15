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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۵

/ هفته بیستم بوندس لیگا /

شالکه رده دوم را نشانه رفته / کار دشوار بایرن در زمین هانوفر

شالکه رده دوم را نشانه رفته / کار دشوار بایرن در زمین هانوفر

هفته بیستم رقابت های فوتبال بوندس لیگا از امشب با برگزاری دیدار تیم های شالکه و ولفسبورگ آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه چنانچه امشب میهمان خود را شکست دهد به رده دوم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود خواهد کرد.

 تیم فوتبال وردربرمن فردا در همین چارچوب در دیدار با نورنبرگ پایین جدولی کار چندان دشواری پیش رو نخواهد داشت. بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت ها هم روز یکشنبه در زمین هانوفر به میدان می رود. این دیدار می تواند برای شاگردان هیتزفیلد در حکم مسابقه ای دشوار باشد.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

جمعه 26/11/86
* شالکه - ولفسبورگ

شنبه 27/11/86
* دویسبورگ - اشتوتگارت
* انرگی کوتبوس - بورسیا دورتموند
* هانزاروستوک - اینتراخت فرانکفورت
* هرتا برلین - آرمنیا بیله فلد
* کارلسروهه - بایرلورکوزن
* وردربرمن - نورنبرگ

یکشنبه 28/11/86
* هامبورگ - بوخوم
* هانوفر - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 40 امتیاز
2- وردربرمن 37 امتیاز
3- شالکه 35 امتیاز
4- بایرلورکوزن 34 امتیاز
...............................
16-  نورنبرگ 16 امتیاز
17- انرگی کوتبوس 16 امتیاز
18- دویسبورگ 14 امتیاز

کد مطلب 638680

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