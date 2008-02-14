اولین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه گیلان در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دبیرگردهمایی دانش آموختگان دانشگاه گیلان در این مراسم گفت: در سال 1375سنگ اولیه کار دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه گیلان با همکاری تعدادی از دانش آموختگان و مسئولان دانشگاه گذاشته شد.

سید عبدالحسین ابوالقاسمی افزود: یکی از مهمترین هدف های این دفتر تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان است.

وی عنوان کرد: این دفتر در طی سالهای گذشته دستخوش نوساناتی به ویژه کاهش فعالیت در سال 1377 وبعد قطع فعالیت های آن بود.

ابوالقاسمی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت اصلی این دفتر ازسال 1381 شروع شده است، افزود: با حمایت های فراوان هیئت رئیسه دانشگاه به ویژه معاون آموزشی دانشگاه، این دفتر فعالیت های زیادی ازجمله چاپ و انتشار11 شماره دو فصلنامه باعنوان "خاطره باران " و ایجاد بانک اطلاعاتی دانش آموختگان گیلان کرده است.

وی به روز نگهداشتن دانش و مهارت دانش آموختگان، اطلاع یافتن دانشگاه از میزان کیفیت و کارآیی دانش آموختگان، کمک به ترویج دانش و تکنولوژی فراتر از حدود رسمی دانشگاه و استمرار طراوت و شادابی علمی پژوهشی، فرهنگی واجتماعی دانش آموختگان را از جمله اهداف راه اندازی این انجمن دانست.

ابوالقاسمی عنوان کرد: واقعی تر ساختن جهت و محتوایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشجویان، مشارکت دانش آموختگان در رشد کمی و کیفی دانشگاه محل فراعت تحصیل خود، آشنایی دانش آموختگان با مسئولان و پژوهش های آنان و نیز اعضای هیئت علمی و محققان برجسته ، آشنا ساختن مستمر دانش آموختگان با آخرین تحولات دانشگاه و فراهم نمودن زمینه اشتغال دانش آموختگان از دیگر اهداف این انجمن است .

وی همچنین در خصوص اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان نیز اظهار داشت: این اساسنامه دارای مقدمه، چهار فصل از قبیل کلیات، اهداف و وظایف، عضویت، ارکان انجمن و همینطور 20 ماده است.

در همایش یاد شده با حضور دبیر کل انجمن های دانش آموختگان دانشگاههای کشور، رئیس و معاونین دانش گیلان و جمعی از دانش آموختگان این دانشگاه برگزار و در پایان انتخابات اولین هیئت اجرایی و بازرسان انجمن دانش آموختگان گیلان برگزار شد.