  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۳

/ فوتبال باشگاهی فرانسه /

صدرنشینان میهمان هستند / مارسی چهارمی را می خواهد

صدرنشینان میهمان هستند / مارسی چهارمی را می خواهد

هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه از فردا آغاز می شود که طی آن تیم های صدرنشین لیون و بوردو در زمین حریفان خود به میدان می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون، صدرنشین رقابت های فوتبال فرانسه، فردا در خانه لومان به میدان می رود. بوردو، تیم دوم جدول رده بندی هم با موناکو دیدار خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، تیم مارسی که در هفته های اخیر رشد خوبی داشته و در رقابت های جام یوفا هم به یک پیروزی پرگل مقابل اسپارتاک مسکو دست پیدا کرده، روز یکشنبه میزبان پاریسن ژرمن است. این تیم چنانچه در این دیدار حساس به برتری برسد، شانس این را خواهد داشت تا به رده چهارم رقابت های فوتبال فرانسه صعود کند.

برنامه کامل مسابقات به این شرح است:

شنبه 27/11/86
* لومان - لیون
* اوسر - تولوز
* لانس - نیس
* لیل - رن
* لوران - استراسبورگ
* متز - والنسین
* سنت اتین - نانسی
* سوشو - کان

یکشنبه 28/11/86
* موناکو - بوردو
* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:
1- لیون 49 امتیاز
2- بوردو 45 امتیاز
3- نانسی 41 امتیاز
4- نیس 37 امتیاز
......................
18- تولوز 27 امتیاز
19- سوشو 23 امتیاز
20- متز 9 امتیاز

کد مطلب 638705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها