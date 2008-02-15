صدرنشینان میهمان هستند / مارسی چهارمی را می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون، صدرنشین رقابت های فوتبال فرانسه، فردا در خانه لومان به میدان می رود. بوردو، تیم دوم جدول رده بندی هم با موناکو دیدار خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، تیم مارسی که در هفته های اخیر رشد خوبی داشته و در رقابت های جام یوفا هم به یک پیروزی پرگل مقابل اسپارتاک مسکو دست پیدا کرده، روز یکشنبه میزبان پاریسن ژرمن است. این تیم چنانچه در این دیدار حساس به برتری برسد، شانس این را خواهد داشت تا به رده چهارم رقابت های فوتبال فرانسه صعود کند.

برنامه کامل مسابقات به این شرح است:



شنبه 27/11/86

* لومان - لیون

* اوسر - تولوز

* لانس - نیس

* لیل - رن

* لوران - استراسبورگ

* متز - والنسین

* سنت اتین - نانسی

* سوشو - کان

یکشنبه 28/11/86

* موناکو - بوردو

* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:

1- لیون 49 امتیاز

2- بوردو 45 امتیاز

3- نانسی 41 امتیاز

4- نیس 37 امتیاز

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18- تولوز 27 امتیاز

19- سوشو 23 امتیاز

20- متز 9 امتیاز