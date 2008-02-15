بودجه فرهنگی مازندران 50 درصد افزایش خواهد یافت

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه فرهنگی سال آینده با یک ضریب افزایشی در حوزه اعتبارات فرهنگی با توجه به رویکرد دولت معادل50 درصد افزایش خواهد یافت.
امامزاده یادآور شد: سهم فرهنگی شهرستانها ، متاثر از جمعیت و موسسات فرهنگی ، انجمنها و توانایی هنرمندان آن شهر تخصیص داده خواهد شد و تمام سعی ما این است که این بودجه را به طور عادلانه و بهینه تقیسم شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل کاستیهای موجود آنطور که مورد نظراست به شهرستانها رسیدگی نشده اما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این مشکل را در سال برطرف کنیم.
مدیر کل ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر سرانه فرهنگی هر مازندرانی بسیار اندک است و باید برای افزایش آن به میزانی آبرومند تلاش کنیم
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به انتشار زودهنگام نامزدهای مجلس در رسانه ها اظهار داشت: با تمامی نشریات خبرگزاریها و سایت های خبری که اقدام به انجام تبلیغات زودرس انتخاباتی و دیگر تخلفات ازاین نوع کنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت
امامزاده یادآور شد: طی روزهای گذشته به برخی مراکز رسانهای متخلف تذکرات متعددی داده شده است و در صورت اصرار بر ادامه این عمل غیر قانونی ، اقدام به تعطیل کردن این مراکز خواهیم کرد .
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