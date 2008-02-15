بودجه فرهنگی مازندران 50 درصد افزایش خواهد یافت

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه فرهنگی سال آینده با یک ضریب افزایشی در حوزه اعتبارات فرهنگی با توجه به رویکرد دولت معادل50 ‪ درصد افزایش خواهد یافت.

امامزاده یادآور شد: سهم فرهنگی شهرستان‌ها ، متاثر از جمعیت و موسسات فرهنگی ، انجمن‌ها و توانایی هنرمندان آن شهر تخصیص داده خواهد شد و تمام سعی ما این است که این بودجه را به طور عادلانه و بهینه تقیسم شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل کاستی‌های موجود آنطور که مورد نظراست به شهرستان‌ها رسیدگی نشده اما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این مشکل را در سال ‪ برطرف کنیم.

مدیر کل ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر سرانه فرهنگی هر مازندرانی بسیار اندک است و باید برای افزایش آن به میزانی آبرومند تلاش کنیم

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به انتشار زودهنگام نامزدهای مجلس در رسانه ها اظهار داشت: با تمامی نشریات خبرگزاری‌ها و سایت های خبری که اقدام به انجام تبلیغات زودرس انتخاباتی و دیگر تخلفات ازاین نوع کنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت

امامزاده یادآور شد: طی روزهای گذشته به برخی مراکز رسانه‌ای متخلف تذکرات متعددی داده شده است و در صورت اصرار بر ادامه این عمل غیر قانونی ، اقدام به تعطیل کردن این مراکز خواهیم کرد .